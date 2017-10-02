Фернандес: «Я мог и дальше играть за Бразилию, но в России я себя чувствую как дома»

Защитник сборной России Марио Фернандес рассказал о своих ожиданиях от предстоящих матчей с Южной Кореей и Ираном, а также о беседе с главным тренером команды Станиславом Черчесовым.

Напомним, 7 октября сборная России проведет товарищескую игру с Южной Кореей, 10 октября – с Ираном.

– Жду этих встреч с нетерпением. Можно сказать, проведу первый матч за сборную. Да, я играл с «Динамо», но это была встреча с клубом. А сейчас мы выйдем против тех, на кого можем попасть на чемпионате мира.

– У вас была индивидуальная беседа со Станиславом Черчесовым?

– Была, когда меня вызвали в сборную весной перед матчами с Кот-д’Ивуаром и Бельгией. Черчесов был большим футболистом, было интересно его послушать. Он объяснил мне, как надо играть в сборной.

– И как же?

– Все то же самое, что и в ЦСКА. Как и в клубе, в сборной схема с тремя центральными защитниками и мобильными флангами. Отличаются какие-то мелкие детали, но они незначительны. А так все похоже. Самое главное как в клубе, так и в сборной – это дисциплина. Не должно быть никаких поблажек. И это правильно.

– Ваш дебют за сборную несколько раз откладывался. Сильно переживали?

– Было неприятно. С Кот-д’Ивуаром или Бельгией я не мог играть, поскольку к тому моменту я еще не прожил пять лет в России. А это одно из требований ФИФА при натурализации. Я просто тренировался и все. Потом был Кубок конфедераций, но тогда я сломал нос. Нужна была операция, причем срочная. Если кто-то думал, что я не хочу играть за сборную России, это не так. Я всегда готов играть за нее.

– Со стороны могло показаться, что вы решили играть за Россию, так как поняли: шансов попасть в сборную Бразилии меньше.

– Ну что вы? Это не так. Меня дважды вызывали в сборную Бразилии из ЦСКА. Так что ничего невозможного нет. Я мог и дальше играть за Бразилию, но в России я себя чувствую как дома. Я понял, что хочу играть за эту команду. И когда у меня возникла возможность стать россиянином, я принял этот вызов. И уверен, что поступил правильно.