Черчесов – о Самедове: «Как можно потерять сознание, а потом ворота не перепутать? Значит, сознание было нормальное»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил текущее состояние полузащитника «Спартака» Александра Самедова, который в матче 12-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0) после падения на газон потерял сознание.

Напомним, 7 октября сборная России проведет товарищескую игру с Южной Кореей, 10 октября – с Ираном.

– Самедов в матче против «Урала» (2:0) потерял сознание. В каком он состоянии сейчас?

– Как-то все грозно это звучит… Как можно потерять сознание, а потом ворота не перепутать? Значит, сознание было нормальное, раз в чужие ворота забил, а не в свои. Он отыграл весь матч, и в любом случае он был готов.

Мы дали ему лишний день на восстановление, мы в этом вопросе четко подходим. Во вторник мы его еще раз проверим. У нас есть время, чтобы привести его в порядок. Но это если есть какие-то проблемы. А так я убежден, что он будет готов к Корее.