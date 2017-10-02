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    Черчесов – о Самедове: «Как можно потерять сознание, а потом ворота не перепутать? Значит, сознание было нормальное»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил текущее состояние полузащитника «Спартака» Александра Самедова, который в матче 12-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0) после падения на газон потерял сознание.

    Напомним, 7 октября сборная России проведет товарищескую игру с Южной Кореей, 10 октября – с Ираном.

    – Самедов в матче против «Урала» (2:0) потерял сознание. В каком он состоянии сейчас?

    – Как-то все грозно это звучит… Как можно потерять сознание, а потом ворота не перепутать? Значит, сознание было нормальное, раз в чужие ворота забил, а не в свои. Он отыграл весь матч, и в любом случае он был готов.

    Мы дали ему лишний день на восстановление, мы в этом вопросе четко подходим. Во вторник мы его еще раз проверим. У нас есть время, чтобы привести его в порядок. Но это если есть какие-то проблемы. А так я убежден, что он будет готов к Корее.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.10.2017 20:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +73

      ПсеФдоним 2 октября 2017, 20:46

      это же его любимчик, он его поставит в состав вне зависимости от обстоятельств и это уже заеб...ло

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      Рейтинг: +1150

      MDAR 2 октября 2017, 20:39

      Оказывается Черчесов еще тот клоун, похлеще Орлова будет.....

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