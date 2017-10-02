Санчес получит от «ПСЖ» около 11,5 миллиона евро в случае заключения предварительного контакта

«ПСЖ» намерен предложить нападающему «Арсенала» Алексису Санчесу бонус в размере около 11,5 миллионов евро, если зимой игрок заключит с парижанами предварительный контракт.

Нынешнее соглашение чилийца с «канонирами» истекает в июле 2018 года, поэтому с 1 января он может вести переговоры с другими клубами.

Летом «ПСЖ» не удалось убедить форварда перебраться в столицу Франции, несмотря на то, что ему была предложена зарплата порядка 310 тысяч евро в неделю.

Ранее сообщалось об интересе к Санчесу со стороны «Челси», обоих манчестерских клубов, «Реала» и «Баварии».