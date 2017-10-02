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    Санчес получит от «ПСЖ» около 11,5 миллиона евро в случае заключения предварительного контакта

    «ПСЖ» намерен предложить нападающему «Арсенала» Алексису Санчесу бонус в размере около 11,5 миллионов евро, если зимой игрок заключит с парижанами предварительный контракт.

    Нынешнее соглашение чилийца с «канонирами» истекает в июле 2018 года, поэтому с 1 января он может вести переговоры с другими клубами.

    Летом «ПСЖ» не удалось убедить форварда перебраться в столицу Франции, несмотря на то, что ему была предложена зарплата порядка 310 тысяч евро в неделю.

    Ранее сообщалось об интересе к Санчесу со стороны «Челси», обоих манчестерских клубов, «Реала» и «Баварии».

    Источник: Express.co.uk

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    02.10.2017 12:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 2 октября 2017, 14:10

      похоже, что шейхи скупают всех понравившихся им игроков, которые сейчас на виду:)) санчес игрок отличный, вот только куда его ставить? ди мария и лукас моура уже на лавке, санчеса ждет та же судьба

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 2 октября 2017, 13:22

      и на какую его позицию?

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