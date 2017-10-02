«Бешикташ» назвал новость о драке в раздевалке преувеличением

«Бомбардир» со ссылкой на Futbol Arena писал о конфликте между игроками «Бешикташа» Джанером Эркином и Талиской после матча 7-го тура чемпионата Турции против «Трабзонспора» (2:2).

Пресс-служба стамбульского клуба прокомментировала ситуацию.

«Всем известно, что на поле, скамейке запасных и раздевалке команды могут случаться споры. В этом случае мы имеем дело с преувеличением маленькой ссоры в большой скандал. Эта история не имеет ничего общего с реальностью», – говорится в сообщении клуба.

Команда Сенола Гюнеша занимает второе место в турнирной таблице Суперлига, отставая от лидера «Галатасарая» на пять очков.