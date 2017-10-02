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    «Бешикташ» назвал новость о драке в раздевалке преувеличением

    «Бомбардир» со ссылкой на Futbol Arena писал о конфликте между игроками «Бешикташа» Джанером Эркином и Талиской после матча 7-го тура чемпионата Турции против «Трабзонспора» (2:2).

    Пресс-служба стамбульского клуба прокомментировала ситуацию.

    «Всем известно, что на поле, скамейке запасных и раздевалке команды могут случаться споры. В этом случае мы имеем дело с преувеличением маленькой ссоры в большой скандал. Эта история не имеет ничего общего с реальностью», – говорится в сообщении клуба.

    Команда Сенола Гюнеша занимает второе место в турнирной таблице Суперлига, отставая от лидера «Галатасарая» на пять очков.

    Источник: ФК «Бешикташ»

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    02.10.2017 01:21
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