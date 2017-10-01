Ловчев увидел мотивированный «Спартак» против «Урала»

Бывший советский футболист Евгений Ловчев считает, что у «Спартака» получилось провести свою одну из лучших игр в текущем сезоне против «Урала». При этом он не стал выделять кого-то отдельно из игроков, отметив всех футболистов.

«Спартак» показал одну из лучших игр за последние два года по качеству футбола. Я еще в прошлом году говорил, что у «Спартака» не поставлена коллективная игра. Но сегодня команда играла в потрясающий футбол и получала от своей игры удовольствие.

Были разговоры, что команда устала, матчи идут каждый третий день. Но сегодня Адриано и Ещенко проделали огромный объем работы. И не только они – вся команда. И это говорит о том, что игроки в хорошем физическом состоянии. Но они были неудовлетворены своей игрой, которую команда показывала до этого. Вспомните, как Роша забивал. Это был показательный момент: четыре футболиста передавали мяч в одно касание, результатом чего и стал забитый мяч.

Мы говорим, что лучший игрок в «Спартаке» – Промес. Он действительно много забивает, выделяется на поле, но он же никому не отдает мяч! А фирменная спартаковская игра всегда строилась на пасе. Великий Эдуард Стрельцов говорил, что футболисты разговаривают посредством паса. Если паса нет – футболисты словно глухонемые.

Сегодня четыре российских защитника ничего не дали сделать соперникам, играли совершенно правильно и грамотно. А когда Кутепов дважды в подкатах вырвал мяч у соперников, я увидел мотивированную команду. А какой сегодня был Попов! Потому что знал, что его не заменят. Когда Роша забил, все его постучали по голове, поздравили так по-доброму: парень, ты теперь наш.

А как команда прессинговала, сколько вынуждала ошибаться игроков «Урала»? За 10 минут до конца «Спартак» применил правильную тактику – взял мяч под контроль, уверенно сохранил победный счет. Чего не было в предыдущих матчах. Мне все очень понравилось, выделять никого не буду», – сказал Ловчев.

Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Урал» закончился со счетом 2:0.