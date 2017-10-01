Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ловчев увидел мотивированный «Спартак» против «Урала»

    Бывший советский футболист Евгений Ловчев считает, что у «Спартака» получилось провести свою одну из лучших игр в текущем сезоне против «Урала». При этом он не стал выделять кого-то отдельно из игроков, отметив всех футболистов.

    «Спартак» показал одну из лучших игр за последние два года по качеству футбола. Я еще в прошлом году говорил, что у «Спартака» не поставлена коллективная игра. Но сегодня команда играла в потрясающий футбол и получала от своей игры удовольствие.

    Были разговоры, что команда устала, матчи идут каждый третий день. Но сегодня Адриано и Ещенко проделали огромный объем работы. И не только они – вся команда. И это говорит о том, что игроки в хорошем физическом состоянии. Но они были неудовлетворены своей игрой, которую команда показывала до этого. Вспомните, как Роша забивал. Это был показательный момент: четыре футболиста передавали мяч в одно касание, результатом чего и стал забитый мяч.

    Мы говорим, что лучший игрок в «Спартаке» – Промес. Он действительно много забивает, выделяется на поле, но он же никому не отдает мяч! А фирменная спартаковская игра всегда строилась на пасе. Великий Эдуард Стрельцов говорил, что футболисты разговаривают посредством паса. Если паса нет – футболисты словно глухонемые.

    Сегодня четыре российских защитника ничего не дали сделать соперникам, играли совершенно правильно и грамотно. А когда Кутепов дважды в подкатах вырвал мяч у соперников, я увидел мотивированную команду. А какой сегодня был Попов! Потому что знал, что его не заменят. Когда Роша забил, все его постучали по голове, поздравили так по-доброму: парень, ты теперь наш.

    А как команда прессинговала, сколько вынуждала ошибаться игроков «Урала»? За 10 минут до конца «Спартак» применил правильную тактику – взял мяч под контроль, уверенно сохранил победный счет. Чего не было в предыдущих матчах. Мне все очень понравилось, выделять никого не буду», – сказал Ловчев.

    Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Урал» закончился со счетом 2:0.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2017 06:54
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 октября 2017, 12:03

      Очень правильно все сказал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2626

      yorgenbarenz 1 октября 2017, 11:44

      Игра с Ливером оказалась кстати: Спартак вновь почувствовал себя командой,способной на многое. Теперь всё наладится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 октября 2017, 10:17

      наконец то добрые слова выложил

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17981

      paracetamol 1 октября 2017, 10:04

      Ловчев видит то, что лежит на поверхности.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      polozovs 1 октября 2017, 09:27

      Ну наконец-то !
      Сегодня Спартак заслужил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 1 октября 2017, 09:21

      только +

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 октября 2017, 07:52

      Где то собака сдохла,Ловчев хвалит, а не хаит Спартак.Хотя я с ним согласен ,команда действительно сыграла хорошо.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11