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Ловчев увидел мотивированный «Спартак» против «Урала»

1 октября 2017, 06:54
7

Бывший советский футболист Евгений Ловчев считает, что у «Спартака» получилось провести свою одну из лучших игр в текущем сезоне против «Урала». При этом он не стал выделять кого-то отдельно из игроков, отметив всех футболистов.

«Спартак» показал одну из лучших игр за последние два года по качеству футбола. Я еще в прошлом году говорил, что у «Спартака» не поставлена коллективная игра. Но сегодня команда играла в потрясающий футбол и получала от своей игры удовольствие.

Были разговоры, что команда устала, матчи идут каждый третий день. Но сегодня Адриано и Ещенко проделали огромный объем работы. И не только они – вся команда. И это говорит о том, что игроки в хорошем физическом состоянии. Но они были неудовлетворены своей игрой, которую команда показывала до этого. Вспомните, как Роша забивал. Это был показательный момент: четыре футболиста передавали мяч в одно касание, результатом чего и стал забитый мяч.

Мы говорим, что лучший игрок в «Спартаке» – Промес. Он действительно много забивает, выделяется на поле, но он же никому не отдает мяч! А фирменная спартаковская игра всегда строилась на пасе. Великий Эдуард Стрельцов говорил, что футболисты разговаривают посредством паса. Если паса нет – футболисты словно глухонемые.

Сегодня четыре российских защитника ничего не дали сделать соперникам, играли совершенно правильно и грамотно. А когда Кутепов дважды в подкатах вырвал мяч у соперников, я увидел мотивированную команду. А какой сегодня был Попов! Потому что знал, что его не заменят. Когда Роша забил, все его постучали по голове, поздравили так по-доброму: парень, ты теперь наш.

А как команда прессинговала, сколько вынуждала ошибаться игроков «Урала»? За 10 минут до конца «Спартак» применил правильную тактику – взял мяч под контроль, уверенно сохранил победный счет. Чего не было в предыдущих матчах. Мне все очень понравилось, выделять никого не буду», – сказал Ловчев.

Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Урал» закончился со счетом 2:0.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Ловчев Евгений
Комментарии (7)
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Диктор
1506833543
Где то собака сдохла,Ловчев хвалит, а не хаит Спартак.Хотя я с ним согласен ,команда действительно сыграла хорошо.
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piligrim1986
1506838881
только +
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polozovs
1506839230
Ну наконец-то ! Сегодня Спартак заслужил
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paracetamol
1506841440
Ловчев видит то, что лежит на поверхности.
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Полная Канистра
1506842245
наконец то добрые слова выложил
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yorgenbarenz
1506847468
Игра с Ливером оказалась кстати: Спартак вновь почувствовал себя командой,способной на многое. Теперь всё наладится.
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OfaZavr
1506848607
Очень правильно все сказал.
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