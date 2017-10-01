Агуэро через два дня после аварии в Амстердаме бросила девушка

Нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, получивший на днях травму ребра в результате ДТП, расстался со своей девушкой Кариной Техедой, которая старше него на два года и с которой они пребывали в отношениях четыре года.

Причиной стала недовольство подруги тем, что во время побывки в Аргентине на матчах сборной Агуэро посетил вечеринку с участием моделей. А поводом, когда чаша терпения Техеды лопнула, послужил как раз недавний визит форварда в Амстердам, который она тоже не одобряла.

Напомним, что аргентинец ввиду травмы ребра пропустит около трех-четырех недель.

Агуэро и Техеда до размолвки.