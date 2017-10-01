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    Агуэро через два дня после аварии в Амстердаме бросила девушка

    Нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, получивший на днях травму ребра в результате ДТП, расстался со своей девушкой Кариной Техедой, которая старше него на два года и с которой они пребывали в отношениях четыре года.

    Причиной стала недовольство подруги тем, что во время побывки в Аргентине на матчах сборной Агуэро посетил вечеринку с участием моделей. А поводом, когда чаша терпения Техеды лопнула, послужил как раз недавний визит форварда в Амстердам, который она тоже не одобряла.

    Напомним, что аргентинец ввиду травмы ребра пропустит около трех-четырех недель.

    Агуэро и Техеда до размолвки.

    Источник: The Sun

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    01.10.2017 00:47
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    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +498

      Поль 1 октября 2017, 11:12

      Такими новостями бомбардир обратится в "одноклассники"...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 1 октября 2017, 09:40

      обычная смена перчаток

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 1 октября 2017, 09:28

      Беда не приходит одна.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 1 октября 2017, 08:05

      Силиконовая Барби

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 1 октября 2017, 08:04

      Дочка мородоны

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +489

      mikitka > de bruyne 1 октября 2017, 10:04

      дочь Марадоны зовут Джанинна Марадона и он её бросил больше 4-х лет назад

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 1 октября 2017, 07:17

      Гульнул мужик по тихому, но попал в аварию.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 1 октября 2017, 06:26

      Ну найдёт ещё по красивее себе девушку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 1 октября 2017, 05:46

      Он же в аварии сломал только ребро, или еще чего сломал? Зачем девушке его бросать?

      0
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      Рейтинг: +992

      опус 2 1 октября 2017, 05:10

      С такими бабосами ,только у него есть право бросать!Туфта всё это !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 1 октября 2017, 01:26

      Девушки, извините, я не прав!

      0
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