Черчесов: «Все восхищены Луневым? Акинфеев – номер один»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о вратарской линии национальной команды и соперничестве Игоря Акинфеева и Андрея Лунева за место в стартовом составе.

Напомним, сборная России в рамках товарищеских матчей сыграет с Южной Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября).

– Все восхищены игрой Лунева. Для сборной это плюс, что появился второй очень сильный вратарь?

– Это большой плюс и для сборной, и для клуба. Но восхищаться пока нечем. Восхищаться можете вы, журналисты. А в нашем понимании можно быть удовлетворенным, что есть стабильность, которая нас радует. Лунев в сентябре был на сборе, провел игру на достойном уровне. Но повторю, что восхищаться пока нечем. Хотя мы рады, что появляются таких игроки. На разных позициях, не только на вратарской.

– Акинфеев…

– Он номер один.

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