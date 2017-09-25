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    Черчесов: «Все восхищены Луневым? Акинфеев – номер один»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о вратарской линии национальной команды и соперничестве Игоря Акинфеева и Андрея Лунева за место в стартовом составе.

    Напомним, сборная России в рамках товарищеских матчей сыграет с Южной Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября).

    – Все восхищены игрой Лунева. Для сборной это плюс, что появился второй очень сильный вратарь?

    – Это большой плюс и для сборной, и для клуба. Но восхищаться пока нечем. Восхищаться можете вы, журналисты. А в нашем понимании можно быть удовлетворенным, что есть стабильность, которая нас радует. Лунев в сентябре был на сборе, провел игру на достойном уровне. Но повторю, что восхищаться пока нечем. Хотя мы рады, что появляются таких игроки. На разных позициях, не только на вратарской.

    – Акинфеев…

    – Он номер один.

    Черчесов объявил новый состав сборной. Главные выводы из списка

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.09.2017 20:47
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +16

      DUHSANBE 25 сентября 2017, 23:03

      зае......ал черкисов мля!!!!

      2
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      Рейтинг: -13

      Popularov 25 сентября 2017, 22:45

      Не все "восхищены", а только Бубнов!
      Сколько уже раз Бубнов меняет Игоря Акинфеева в воротах сборной!
      Со счёта можно СБИТЬСЯ, так много.
      А Игорь Акинфеев всегда на высоте и отвечает классной игрой, в воротах сборной и клуба, на все бубновские ВЫПАДЫ против вратаря!!!
      Вспомните про вратарей, которых сватал Бубнов на место Игоря Акинфеева - Рыжиков, Габулов, Беленов, Песьяков, Лодыгин, Синицын, Гильерме, Ребров, Крицюк, Джанаев, Медведев, Селихов и другие.
      Всех их Бубнов "СВАТАЛ" в приемники Акинфееву!
      Но каждый раз Игорь Акинфеев, своей МАСТЕРСКОЙ вратарской игрой, перечёркивал все потуги Бубнова, спекулировать и разводить ДЕМАГОГИЮ на теме вратаря сборной!
      И вот, в очередной, сотый уже раз, Бубнов принялся менять Игоря Акинфеева в воротах сборной!
      А Игорь Акинфеев, как стоял, так и стоит в воротах сборной и не обращает никакого внимания на бубновские ИДИОТСКИЕ хотелки!
      Потому что все в России знают, окромя Бубнова, что Игорь Акинфеев НОМЕР один в воротах сборной.
      Он будет и дальше продолжать играть за сборную, несмотря на все буновские провокации и выпады!

      -2
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      Рейтинг: +971

      г.Онега > Popularov 27 сентября 2017, 02:11

      не всегда иногда косячил и сборная проигрывала(последний раз на косячил на кубке конфи) чисто из-за вратаря ,но не спорю вратарь отличный

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 25 сентября 2017, 22:27

      Гоните черчеса пока не поздно. Только Бикеич способен не обосраться со сборной на ЧМ.

      3
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      Рейтинг: +664

      Небесная > Михаил_Боярский 25 сентября 2017, 23:47

      да кто ж его прогонит-то?

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      Рейтинг: +3829

      minaev23 25 сентября 2017, 22:08

      Лунёв играет в зените- в команде которой в полузащите и защите играют очень хорошие игроки(один Иванович чего стоит).В ЦСКА проблема с защитой в последнее время- не в обиду болелам ЦСКА! При надёжной обороне вратарь спокоен,не вина Игоря что он пропускает- беда защитников.Медведева тоже нахваливали когда он серию сухарей выдал в Ростове.Ушёл в Локомотив и в кубке от Крыльев трёху хапнул- а ведь неплохо в основе Ростова играл! Так и Лунёв_-в зените красавец а выстави его в раму на сборную с нашей защитой и я думаю что он точно героем не будет!!!

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      Рейтинг: +664

      Небесная > minaev23 25 сентября 2017, 23:50

      так в том-то и дело, что в Ростове он ИГРАЛ, а в Локо лавку протирает, как Селихов в Спартаке без практики

      1
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      Рейтинг: +510

      Baggio1986 > minaev23 26 сентября 2017, 05:32

      Во всяком случае Лунев между рук мячи пускать не будет,как Акинфеев на каждом турнире!

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 сентября 2017, 22:05

      Про комментарии питерцев: я всё это уже читал ещё совсем недавно про Лодыгина..., пока тот не стал пародировать Нойера...:-))) Лунёв мне лично пока нравится, что совсем неудивительно, но требуется время, чтобы проверить его стабильность. Даже для номера 2 в сборной, не говоря уже о номере 1!

      -1
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      Рейтинг: +510

      Baggio1986 > cska-62 26 сентября 2017, 05:37

      А Акинфеев обосрался на каждом крупном турнире,и иногда по нескольку раз,это ты считаешь нормально?Ты просто болеешь за ЦСКА,вот и весь ответ.

      4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Baggio1986 26 сентября 2017, 09:20

      ??? И где, кроме Бразилии, у Акинфеева были ляпы? НИГДЕ! Хватит херню нести!!! А ляпы были и у Яшина, и у Дасаева, и у Буффона...

      -1
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      Рейтинг: +510

      Baggio1986 > cska-62 26 сентября 2017, 17:18

      Херню несешь ты,Южную Корею и Алжир не припоминаешь? И Мексику не так давно???

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      Рейтинг: +510

      Baggio1986 > Baggio1986 26 сентября 2017, 17:19

      А да,это было в Бразилии,но два косяка за три матча я думаю достаточно!!!

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      Рейтинг: +510

      Baggio1986 > cska-62 26 сентября 2017, 17:33

      Англию еще вспомни

      0
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      Рейтинг: +971

      г.Онега > cska-62 27 сентября 2017, 02:13

      против мексике этим летом

      0
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      Рейтинг: +17

      100vba 25 сентября 2017, 22:04

      Лунев проводит шикарный отрезок, но хочется на него взглянуть на более высоком уровне, с более именитыми соперниками и при большем давлении...Но все равно надеюсь,что на ЧМ он займет место в рамке

      2
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      Рейтинг: +95

      rasim05 25 сентября 2017, 22:01

      "Хотя мы рады, что появляются такиХ игроки" с.

      0
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 25 сентября 2017, 22:00

      Вот наглядный пример, что у нас берут не за игру, а за имена. А потому на кубке конфедераций в последнем матче спасать игру вышел... внимание! Каннуников! Любой молодой сыграл бы лучше него.

      3
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      Рейтинг: +510

      Baggio1986 25 сентября 2017, 21:49

      На данный момент Лунёв лучший!Акинфеев давно привык,к тому,что он один единственный! И косячит на каждом крупном турнире!!!!

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 сентября 2017, 21:39

      Станислав Саламович, кто же всё-таки №3, ЗЕМЛЯК ????

      3
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      Рейтинг: +971

      г.Онега > DOCTOR PENALTY 27 сентября 2017, 02:19

      Габулов))))))) вот видно что Черчесов толи идиот толи притворяется им ,не его эта работа + ещё опять наверно нойштера или как там его вызвал ,того которого посадили на скамейку в турции

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