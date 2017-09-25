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    Заболотный, Чернов и Кутепов вошли в состав сборной России на игры с Ираном и Южной Кореей

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил фамилии игроков, которые будут вызваны в расположение национальной команды на товарищеские поединки с Южной Кореей (7 октября, Москва, 17.00) и Ираном (10 октября, Казань, 19.00).

    Вратари – Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Андрей Лунев («Зенит»).

    Защитники – Виктор Васин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин»), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»).

    Полузащитники – Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все – «Зенит»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – «Локомотив»), Магомед Оздоев («Рубин»), Константин Рауш («Кельн»), Александр Самедов («Спартак»), Евгений Чернов («Тосно»).

    Нападающие – Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

    Источник: РФС

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    25.09.2017 12:47
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +49

      40klgrus 2 октября 2017, 10:56

      уже пора основу наигрывать,а мы все варьируем состав

      0
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    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 25 сентября 2017, 22:44

      Что опять здесь делает фамилия Нюхштётер

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 25 сентября 2017, 20:13

      Заболотный в нынешней форме - лучший русский форвард таранного типа. Дзюба на играх сборной теперь разве что на трибуне сможет присутствовать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +549

      Жентус 25 сентября 2017, 19:50

      Что делает в сборной Самедов? Его время вышло и по возрасту и уж тем более по игре. Тарасова вызвал, а Денисова проигнорил, ну как всегда. Тренерский конфликт с игроком это классно, но у нас Денисов, несмотря на все истории, самый стабильный и качественный опорник страны. Его процент брака из года в год самый низкий. Уровень отбора высокий. Он уже очень опытен и играет на уровне и будет к чм 2018 играть на уровне, так почему бы его не вызвать подавив свое эго Стас? Зачем этот Оздоев сборной... не очень понятно

      1
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 25 сентября 2017, 19:24

      Васин, Кутепов, Тарасов , Самедов лишние!

      -1
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 25 сентября 2017, 17:59

      Акинфеев

      Фернандес Васин Джикия Рауш

      Дзагоев Головин Кузяев Миранчук

      Кокорин Смолов

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 25 сентября 2017, 17:53

      Щенников где? Зато лавочники Жирков и Самедов в сборной!

      1
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 25 сентября 2017, 17:32

      Опять эксперименты-экскременты, мля.

      0
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 25 сентября 2017, 17:10

      Пора уже других тренеров включать в состав сборной......

      1
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      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW 25 сентября 2017, 16:33

      Опять Габулов. Полнейшая деградация футбола. Может он любовник Черчеса?

      Гранат? Мда. По остальным вопросов нет.

      4
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