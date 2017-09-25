Заболотный, Чернов и Кутепов вошли в состав сборной России на игры с Ираном и Южной Кореей

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил фамилии игроков, которые будут вызваны в расположение национальной команды на товарищеские поединки с Южной Кореей (7 октября, Москва, 17.00) и Ираном (10 октября, Казань, 19.00).

Вратари – Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники – Виктор Васин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин»), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»).

Полузащитники – Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все – «Зенит»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – «Локомотив»), Магомед Оздоев («Рубин»), Константин Рауш («Кельн»), Александр Самедов («Спартак»), Евгений Чернов («Тосно»).

Нападающие – Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).