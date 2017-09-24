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    Червиченко: «Пенальти в ворота «Анжи» – подарочный. В очередной раз «Спартак» не обходится без помощи судей»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча 11-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:2) выразил мнение, что в данной встрече московскому клубу помогли судьи.

    Ранее главный тренер махачкалинского клуба Вадим Скрипченко раскритиковал работу арбитров в этой игре.

    «Тут сложно что-то комментировать. «Спартак» ужасно провел сегодня матч. Действующий чемпион и фаворит встречи не должен так играть против самой худшей команды чемпионата. Второй матч подряд красно-белые упускают победу в матче против аутсайдера.

    Если внимательно посмотреть на эпизод с падением полузащитника Джано в штрафной махачкалинцев на 13-й минуте матча, то возникают вопросы. Я, конечно, до конца не смог разобраться, но мне кажется, что этот пенальти в ворота «Анжи» – подарочный. В очередной раз «Спартак» не обходится без помощи судей», – сказал Червиченко.

    Источник: Rusfootball.info

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    24.09.2017 00:14
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +10

      муслим05 24 сентября 2017, 14:09

      как говорится спартак не может судья поможет

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 сентября 2017, 12:18

      всегда в своём стиле иначе он не может писать и говорить только пакость. Отвратительный чел

      0
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 24 сентября 2017, 12:12

      Его обидели вот он и пишет негатив. Если бы он по настоящему был Спартаковцев то гадость и ересь не писал бы!

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 24 сентября 2017, 10:49

      Все больше складывается ощущение,что чемпионство у Спартака было))

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 24 сентября 2017, 09:58

      Я не болельщик Спартака, но читать Червиченко не приятно, один негатив, как обиженный мальчик

      2
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      Рейтинг: +77

      чифа 24 сентября 2017, 06:24

      играть надо,, а не дурку валять

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2017, 01:51

      Андрей Владимирыч, чё то у Вас слова в отношении всех игр Спартака одни и те же. Может новый текст подослать?

      5
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > DOCTOR PENALTY 24 сентября 2017, 20:17

      А извилин то хватит у него

      0
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 24 сентября 2017, 00:54

      Я, конечно, до конца не смог разобраться, но мне кажется...

      Червиченко, это уже не к команде вопросы, а к судье. Если пеналь поставили, значит футболист Спартака всё правильно сделал.

      0
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 24 сентября 2017, 00:42

      Слизень мерзкий

      2
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      Рейтинг: -13

      Popularov 24 сентября 2017, 00:25

      Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями после матча с «Анжи».
      «Шестой раз ведя в счёте не смогли выиграть.
      В этом году на команде какое-то проклятье.»
      С таким скандальным судейством, в пользу Спартака, Спартак стал ПРОКЛЯТЫМ вся и всеми!!!
      А что Каррера хотел???
      Это расплата Спартака за скандальное судейство в пользу Спартака, согласно цены вопроса!!!
      Мешков судить умеет, можете не волноваться!
      Другое дело, что ЦЕНА вопроса делает его НЕВМЕНЯЕМЫМ и он начинает ЧУДИТЬ!
      Перед этим матчем я писал, если арбитры не закосячат, в очередной раз, в пользу Спартака, то будет НИЧЬЯ или Спартак ПРОИГРАЕТ!
      Спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ честно побеждать, только и надеются на СКАНДАЛЬНУЮ помощь арбитров!
      - "Спартак" в этом, как и в предыдущем сезоне 2016/17, делает ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство, на скандальное судейство в свою пользу.
      И вот вам очередной судейский скандал с участием Спартака!
      Что вытворяет арбитр Мешков!
      А ведь его недавно ОТСТРАНИЛИ от судейства за двойки и вот теперь он снова СКАНДАЛИТ и безобразно судит!
      А как телевизионщики СТЫДЛИВО не показывают повтор нарушения, хотя и без повтора видно, что нарушения на Жано НЕ БЫЛО!
      Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака, в матчах в которых они играют, что в Кубке, что в чемпионате!
      Пенальти НЕ БЫЛО!
      На 13-ой минуте матча его придумал Мешков, согласно цены вопроса!
      Федун укрепил судейскую позицию и вот вам результат скандальное судейство Мешкова в пользу Спартака!
      Была верховая борьба за мяч в штрафной Анжи!
      Яковлев был первым на мяче и выбил его по всем правилам за пределы поля, а Жано опоздал с прыжком и врезается в Яковлева и самостоятельно падает.
      Жано никто не толкал!
      Это очередное скандальное судейство Мешкова в пользу Спартака!

      5
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > Popularov 24 сентября 2017, 01:55

      напиши в каких матчах сезона 16/17 было необъективное судейство в пользу Спартака

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > VVM1964 24 сентября 2017, 08:24

      вот и я про тоже. все уверяют что Спартаку помогли судьи стать чемпионами-только не пойму где?

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > VVM1964 24 сентября 2017, 10:31

      А мне кажется что главная проблема Спартака их форма.Я думал что в прошлом году это Каррера заложил отличную физику,но похоже он к этому не имеет никакого отношения.Ну и плюс настроя прошлого года нет конечно(кроме Промеса - тому в европу хочется аж жуть)

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