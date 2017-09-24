Червиченко: «Пенальти в ворота «Анжи» – подарочный. В очередной раз «Спартак» не обходится без помощи судей»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча 11-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:2) выразил мнение, что в данной встрече московскому клубу помогли судьи.

Ранее главный тренер махачкалинского клуба Вадим Скрипченко раскритиковал работу арбитров в этой игре.

«Тут сложно что-то комментировать. «Спартак» ужасно провел сегодня матч. Действующий чемпион и фаворит встречи не должен так играть против самой худшей команды чемпионата. Второй матч подряд красно-белые упускают победу в матче против аутсайдера.

Если внимательно посмотреть на эпизод с падением полузащитника Джано в штрафной махачкалинцев на 13-й минуте матча, то возникают вопросы. Я, конечно, до конца не смог разобраться, но мне кажется, что этот пенальти в ворота «Анжи» – подарочный. В очередной раз «Спартак» не обходится без помощи судей», – сказал Червиченко.