Селюк: «Спартак» превратился в заурядный клуб. Оттуда надо выгнать часть футболистов, которые мутят воду»

Оебаный СПАРТАК!!!!
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о текущем состоянии «Спартака» в нынешнем сезоне.
На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.
«Спартак» деградирует и превратился в заурядный клуб. 100 процентов внутри клуба нет взаимопонимания.
Им надо не латать дыры, а выстраивать клуб с нуля, не боясь расставаться с теми, кто не соответствует уровню чемпионства.
«Спартаку» надо выгнать часть футболистов, которые мутят воду. Вне зависимости от их класса. Вразвалочку сегодня никого не обыграть», – сказал Селюк.
«Спартак» разучился побеждать. У команды серьезные проблемы