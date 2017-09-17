Селюк: «Спартак» превратился в заурядный клуб. Оттуда надо выгнать часть футболистов, которые мутят воду»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о текущем состоянии «Спартака» в нынешнем сезоне.

На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.

«Спартак» деградирует и превратился в заурядный клуб. 100 процентов внутри клуба нет взаимопонимания.

Им надо не латать дыры, а выстраивать клуб с нуля, не боясь расставаться с теми, кто не соответствует уровню чемпионства.

«Спартаку» надо выгнать часть футболистов, которые мутят воду. Вне зависимости от их класса. Вразвалочку сегодня никого не обыграть», – сказал Селюк.

«Спартак» разучился побеждать. У команды серьезные проблемы