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    Селюк: «Спартак» превратился в заурядный клуб. Оттуда надо выгнать часть футболистов, которые мутят воду»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о текущем состоянии «Спартака» в нынешнем сезоне.

    На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.

    «Спартак» деградирует и превратился в заурядный клуб. 100 процентов внутри клуба нет взаимопонимания.

    Им надо не латать дыры, а выстраивать клуб с нуля, не боясь расставаться с теми, кто не соответствует уровню чемпионства.

    «Спартаку» надо выгнать часть футболистов, которые мутят воду. Вне зависимости от их класса. Вразвалочку сегодня никого не обыграть», – сказал Селюк.

    «Спартак» разучился побеждать. У команды серьезные проблемы

    Источник: Twitter

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    17.09.2017 19:00
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 18 сентября 2017, 00:16

      Оебаный СПАРТАК!!!!

      2
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 17 сентября 2017, 22:16

      И вратаря нормального найти. При всём уважение Ребров это вратарь скамейки

      0
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 17 сентября 2017, 22:15

      Новосельцева в Спартак ))) Хотя бы поддержать здоровую конкуренцию

      0
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 17 сентября 2017, 22:14

      Глушака явно гнать надо, о футболе он уже не думает и Локомотиву он тоже уже не нужен ))

      0
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > Сергей Александрович 18 сентября 2017, 01:16

      Он думает только о том как позировать на фоне нашего стадиона

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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович > Zenitovec1990 18 сентября 2017, 21:21

      он уже ни о чём не думает, ему его оклад позволяет не думать

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 17 сентября 2017, 22:09

      Это все было предопределено- команда выполнила задачу-выиграла РФПЛ, к следующей задаче просто необходим был набор как минимум половины команды исполнителей задачи следующего уровня, а поскольку этого не было сделано , движение вперед остановилось.Ну и ко всему прочему прошлый год был удачным именно для Спартака, ввиду проблем у всех конкурентов. Сейчас нужно дотянуть хотя бы до ЛЕ и в зимнее окно немного обновить состав.

      2
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 17 сентября 2017, 21:30

      Считаю так и есть. Постоянно проигрывать матчи выигрывая это слив. У игроков нет мотивации и ЛЧ тоже не мотивация. Карера казался тем кто может но теперь просто говорит спросите у игроков. У Кареры третий игрок получает разрыв крестов. Может и правда нет сил у них.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 17 сентября 2017, 21:29

      да он и был заурядным...

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      Рейтинг: +84

      Defensore 17 сентября 2017, 21:24

      Селюк превратился в заурядного агента, надо гнать его с подъездов топ клубов

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      Рейтинг: +17755

      paracetamol 17 сентября 2017, 21:12

      «Спартаку» надо выгнать часть футболистов, которые мутят воду, а я помогу найти им замену. Не бесплатно, конечно, - сказал Селюк. И подумал: какие мы рогули хииииитрые!

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 17 сентября 2017, 20:49

      Такое происходит часто с клубами,не только в России.Например Лестер....
      Конечно надо чистить ряды без этого никуда.Хотя мне фиолетово до Спартака.Это их проблемы.И Тосно им указал на явные проблемы в психологии.

      -1
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      Рейтинг: +1154

      Стаz > petrucho-spb 17 сентября 2017, 21:44

      Лестер в ЛЧ не обосрался, и никогда до этого не был чемпионом Англии, надеюсь Спартак хотя бы в ЛЧ не будет мальчиком для битья, возможно там мотивация позволит набрать какие-то очки

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