Саутгейт: «У Алли и Уокера странный способ общения»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не стал критиковать нападающего своей команды Деле Алли за показанный средний палец во время матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 со Словакией (2:1).

«Я этого эпизода не видел по ходу матча, но узнал об этом позже. Когда Кайл ушел, Деле показал этот жест в его сторону.

Не уверен в том, что это было видно в трансляции и под каким углом все это показали. Я знаю, что у них странный способ общения между собой. Но они так объяснили свой поступок. Я уже сказал, что сам этого не видел», – сказал Саутгейт.

Напомним, что жест был показан за 15 минут до конца игры. Футболиста «Тоттенхэма» сбили возле штрафной словаков, но главный арбитр Клеман Тюрпен никак не отреагировал на это падение. За этим и последовал жест Алли. Позже футболист извинился за данный инцидент.