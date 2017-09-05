Деле Алли извинился за показанный средний палец

Полузащитник сборной Англии Деле Алли принес свои извинения за то, что показал неспортивный жест во время матча отборочного турнира к ЧМ-2018 со Словакией (2:1).

«Я бы хотел объяснить, что это была шутка между мной и моим хорошим другом Кайлом Уокером! Извините, если кто-то воспринял это как оскорбление или нарушение правил! Сегодня мы одержали прекрасную победу», – написал Алли в твиттере.

Напомним, что жест был показан за 15 минут до конца игры. Футболиста «Тоттенхэма» сбили возле штрафной словаков, но главный арбитр Клеман Тюрпен никак не отреагировал на это падение. За этим и последовал жест Алли.