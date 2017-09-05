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    Деле Алли извинился за показанный средний палец

    Полузащитник сборной Англии Деле Алли принес свои извинения за то, что показал неспортивный жест во время матча отборочного турнира к ЧМ-2018 со Словакией (2:1).

    «Я бы хотел объяснить, что это была шутка между мной и моим хорошим другом Кайлом Уокером! Извините, если кто-то воспринял это как оскорбление или нарушение правил! Сегодня мы одержали прекрасную победу», – написал Алли в твиттере.

    Напомним, что жест был показан за 15 минут до конца игры. Футболиста «Тоттенхэма» сбили возле штрафной словаков, но главный арбитр Клеман Тюрпен никак не отреагировал на это падение. За этим и последовал жест Алли.

    Источник: Twitter

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    05.09.2017 08:53
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 5 сентября 2017, 22:43

      Нет пальца, нет проблем

      0
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      Рейтинг: +53

      сашка0714 5 сентября 2017, 15:53

      Чет последние время этот палец полюбили

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 5 сентября 2017, 12:33

      сбивает словак, арбитр молчит, а фак показывает своему партнеру по сборной?))))))))

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 5 сентября 2017, 11:47

      ну такая себе отмазочка! вообще Алли превосходный талант, но что-то много брать на себя пытается, а это может обернуться тем, что профукает всё, и поедет в Ниццу к Балотелли

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 5 сентября 2017, 11:35

      Хорошая отмазка!:) Браво!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 сентября 2017, 11:17

      Отмазы пошли,вообще он ,при всем таланте,грязноватый игрок

      2
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      Рейтинг: +69

      Pinasonic 5 сентября 2017, 10:27

      Кайлу Уокеру страшные сны теперь снятся после такой шутки и это бешеное лицо Алли)

      1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 5 сентября 2017, 10:10

      беспредельщик

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +545

      kachan63 5 сентября 2017, 10:10

      И судейка, и словаки заслужили этот "пальчик".

      1
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth 5 сентября 2017, 09:40

      Наказать английскую путану!

      3
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