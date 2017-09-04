Хедира оплатил 1200 билетов на матч Германия – Норвегия детям из малоимущих семей

Как сообщает Deutsche Welle, полузащитник «Ювентуса» и сборной Германии Сами Хедира купил 1200 билетов на поединок восьмого тура отборочного раунда к чемпионату мира-2018 с Норвегией, которые были розданы им детям из малоимущих семей.

Встреча бундестима с представителями Скандинавского полуострова состоится сегодня, 4 сентября, на родине 30-летнего футболиста – в Штутгарте.

Напомним, в 2010 году Хедира сменил «швабов» на «Реал», а в июне 2015 года хавбек перебрался в «Ювентус».