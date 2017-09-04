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    Хедира оплатил 1200 билетов на матч Германия – Норвегия детям из малоимущих семей

    Как сообщает Deutsche Welle, полузащитник «Ювентуса» и сборной Германии Сами Хедира купил 1200 билетов на поединок восьмого тура отборочного раунда к чемпионату мира-2018 с Норвегией, которые были розданы им детям из малоимущих семей.

    Встреча бундестима с представителями Скандинавского полуострова состоится сегодня, 4 сентября, на родине 30-летнего футболиста – в Штутгарте.

    Напомним, в 2010 году Хедира сменил «швабов» на «Реал», а в июне 2015 года хавбек перебрался в «Ювентус».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2017 14:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 5 сентября 2017, 00:30

      Молодец! - не выпендрёжник - настоящий мужик - любит детей!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      catalin17CSKA 4 сентября 2017, 19:10

      Браво, побольше бы таких игроков

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 4 сентября 2017, 16:57

      Вот это я понимаю поступок ! Молодец.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 4 сентября 2017, 15:45

      Человек!!!

      5
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 4 сентября 2017, 15:34

      Уважуха, красавчик

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 4 сентября 2017, 15:10

      Поступок, достойный игрока Бундесманшафт! Браво!

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +450

      Houston 4 сентября 2017, 14:33

      Поступок достойный уважения! Минимум уважения. Просто красавчик, побольше бы таких футболистов, да и людей тоже.

      10
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      Рейтинг: +450

      Houston > DeStar 4 сентября 2017, 16:00

      Думаю, что с их зарплатами, потратить 100к в год, да даже 200, не очень то и проблематично. Для них это капля в море

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