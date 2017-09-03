Черчесов назвал Рауша и Фернандеса особенными

Стасик себя,любимого забыл добавить!
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча против «Динамо» (3:0) оценил игру Марио Фернандеса и Константина Рауша.
Отметим, что для натурализованных футболистов данная игра стала дебютной.
– Сегодня в сборной дебютировали Фернандес и Рауш. Какое впечатление оставили?
– Они для нас особенные. Думаю, оба квалифицированно сыграли. Было больше эмоций, нежели неудобства. Поздравил с дебютом и Рауша, и Фернандеса. Мы в их лице получили игроков, которые нам помогут.
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