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    Черчесов назвал Рауша и Фернандеса особенными

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча против «Динамо» (3:0) оценил игру Марио Фернандеса и Константина Рауша.

    Отметим, что для натурализованных футболистов данная игра стала дебютной.

    – Сегодня в сборной дебютировали Фернандес и Рауш. Какое впечатление оставили?

    – Они для нас особенные. Думаю, оба квалифицированно сыграли. Было больше эмоций, нежели неудобства. Поздравил с дебютом и Рауша, и Фернандеса. Мы в их лице получили игроков, которые нам помогут.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.09.2017 22:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2568

      АЛЕКС 58 4 сентября 2017, 12:14

      Стасик себя,любимого забыл добавить!

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 3 сентября 2017, 23:26

      Конечно особенные,своей смены из ГРОМАДНОЙ страны нет,тяни с проездом!)

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 сентября 2017, 23:08

      Навешенный статус "особенных" ко многому обязывает... К чему это приведёт у Черчесова, наверное, со временем Мутко прокомментирует....
      Моуриньо себя так называл... Многие после этого спорили...)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 3 сентября 2017, 22:41

      Рауш и Фернандес порадовали, как и Миранчуки.

      6
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