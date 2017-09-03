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    Агент заявил, что Луан отказал «Спартаку», потому что не был бы счастлив в России

    Агент Жаир Пейшото, представляющий интересы нападающего «Гремио» Луана, рассказал о причинах, по которым футболист отказался переезжать в Россию. Напомним, на форварда претендовал «Спартак».

    «Луан отказался от предложения «Спартака» по двум причинам. Во-первых, он был бы несчастен в России. А во-вторых, он ждал переговоров с европейскими топ-клубами. Единственной проблемой Луана, несмотря на красивый футбол, является его возраст», – приводит слова Пейшото Superesportes.

    Сообщается, что футболист решил до января остаться в «Гремио».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2017 15:50
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 4 сентября 2017, 06:40

      Был бы богатым.
      А много в России богатых и счастливых?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 3 сентября 2017, 22:03

      а третья причина - луян не всрался топ-клубам

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 сентября 2017, 20:44

      Знали бы ,сколько в Бразилии таких Донов Луанов !))) А,вообще,агент его отжёг !!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 3 сентября 2017, 19:09

      он просто зассал .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 сентября 2017, 18:47

      Ну и флаг ему в ....!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 сентября 2017, 17:59

      Все что Бог делает-все к лучшему.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      mikitka 3 сентября 2017, 17:41

      Россия - идеальная страна для любого, у кого есть бабло

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 3 сентября 2017, 17:38

      Ну, теперь так и останется красиво бегать по бразильский огородам

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 сентября 2017, 17:02

      Счастье мое где ты(с)ждал ждал ,ждун,да не дождался

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 3 сентября 2017, 16:49

      ...эх,мне бы счастья напоследок,но увы ...

      3
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