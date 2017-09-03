Агент заявил, что Луан отказал «Спартаку», потому что не был бы счастлив в России

Агент Жаир Пейшото, представляющий интересы нападающего «Гремио» Луана, рассказал о причинах, по которым футболист отказался переезжать в Россию. Напомним, на форварда претендовал «Спартак».

«Луан отказался от предложения «Спартака» по двум причинам. Во-первых, он был бы несчастен в России. А во-вторых, он ждал переговоров с европейскими топ-клубами. Единственной проблемой Луана, несмотря на красивый футбол, является его возраст», – приводит слова Пейшото Superesportes.

Сообщается, что футболист решил до января остаться в «Гремио».