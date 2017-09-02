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    Йерро: «Кьеллини – большая потеря для сборной Италии»

    Экс-игрок сборной Испании Фернандо Йерро поделился ожиданиями от сегодняшней встречи между «красной фурией» и Италией в рамках седьмого тура отборочного раунда к чемпионату мира-2018. Он назвал большой потерей для «скуадры адзурры» защитника Джорджо Кьеллини, который пропустит поединок из-за повреждения икроножной мышцы.

    «Кьеллини – большая потеря для Италии, и не только из-за его опыта, но и с точки зрения того, что он дает команде. Тот факт, что защитники «Ювентуса» так долго играют вместе помогает «скуадре адзурре». Тем не менее я все еще поддерживаю Серхио Рамоса и Жерара Пике, которые являются лучшими защитниками в мире. И я бы произнес это, даже если бы Кьеллини играл и был на высоте сегодня вечером», – сказал Йерро.

    Поединок Испания – Италия состоится сегодня, 2 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Football Italia

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    02.09.2017 16:30
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