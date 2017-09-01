Шевченко – перед отборочным матчем: «Мы и Турция находимся в одинаковой позиции»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью ресурсу Sport Arena поделился ожиданиями от встречи с командой Турции в рамках 7-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018.

«Это не будет игра Шевченко против Луческу (возглавил сборную в августе – прим. «Бомбардира»). Это будет игра против Турции. Мы ее уважаем, как и великого тренера, который долго проработал в Украине и много сделал. Но, в первую очередь, он все сделал для своего клуба — «Шахтера» (Луческу тренировал донецкий клуб с мая 2004 года по май 2016).

Однозначно будут изменения в игре турок. Тренер ведь поменялся. Турция приехала сюда, имея равное с нами количество очков (по 11). Она, как и мы, ведет борьбу за путевку на ЧМ. Луческу хорошо знает наших футболистов. Возможно, в этом будет для нас плюс.

Хорваты и исландцы сегодня фавориты группы. Они лидируют. Нам, чтобы рассчитывать на выход, надо выигрывать все оставшиеся матчи. Мы и Турция находимся в одинаковой позиции», – сказал 40-летний специалист.

Матч в Харькове состоится завтра и начнется в 21:45 по московскому времени.