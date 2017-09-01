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    Шевченко – перед отборочным матчем: «Мы и Турция находимся в одинаковой позиции»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью ресурсу Sport Arena поделился ожиданиями от встречи с командой Турции в рамках 7-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018.

    «Это не будет игра Шевченко против Луческу (возглавил сборную в августе – прим. «Бомбардира»). Это будет игра против Турции. Мы ее уважаем, как и великого тренера, который долго проработал в Украине и много сделал. Но, в первую очередь, он все сделал для своего клуба — «Шахтера» (Луческу тренировал донецкий клуб с мая 2004 года по май 2016).

    Однозначно будут изменения в игре турок. Тренер ведь поменялся. Турция приехала сюда, имея равное с нами количество очков (по 11). Она, как и мы, ведет борьбу за путевку на ЧМ. Луческу хорошо знает наших футболистов. Возможно, в этом будет для нас плюс.

    Хорваты и исландцы сегодня фавориты группы. Они лидируют. Нам, чтобы рассчитывать на выход, надо выигрывать все оставшиеся матчи. Мы и Турция находимся в одинаковой позиции», – сказал 40-летний специалист.

    Матч в Харькове состоится завтра и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2017 21:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      sarra-marra 2 сентября 2017, 19:16

      на украине уже до начала матча антон геращенко(мвд) объявил победу своей команды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 сентября 2017, 16:36

      А зачем вам нужен ЧМ в России?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 сентября 2017, 23:59

      Украина играет в бессмысленный для себя турнир.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      boec80 1 сентября 2017, 21:48

      Ждём поляков и хохлов в гости к нам. Мы всё помним как вы выебывались. Приезжайте за пиздюлями.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 сентября 2017, 21:36

      Ещё 3-5 лет назад даже сложно было представить, что Турция и Украина будут под Исландией бороться за место под солнцем!...

      0
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