Караваев не боится конкуренции с Фернандесом

Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев признался, что не боится конкуренции в сборной России с бразильцем Марио Фернандесом, из-за которого он в свое время покинул ЦСКА.

Напомним, что по завершении сбора национальная команда проведет товарищеский матч с московским «Динамо».

— В свое время вы уходили в «Спарту» из ЦСКА, потому что проигрывали конкуренцию Марио Фернандесу. Сейчас в сборной вам снова приходится конкурировать с русским бразильцем. Что думаете по этому поводу?

— Это нормальная, здоровая конкуренция. И мы с Марио общаемся точно так же, как и с другими ребятами. Нет ничего страшного в том, что мне придется бороться с Фернандесом за место в составе сборной.

— Вам какая тактическая схема удобнее: с тремя центральными защитниками, когда вы на своем фланге играете достаточно «высоко» и закрываете всю бровку, или с четырьмя игроками обороны?

— Конечно, лучше, когда больше атакуешь, но для меня принципиальной разницы между этими схемами нет. В обоих случаях тренерские установки и задания на игру примерно одинаковы.