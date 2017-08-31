«Гремио» пожелал много забитых голов Роше в «Спартаке»

Бразильский клуб «Гремио» попрощался со своим нападающим Педро Рошой, который перешел в «Спартак».

«Сегодня мы говорим до свидания, но не прощай королю Минейрау. Желаем Педро удачи в новой команде и много голов. Спасибо за все, мы будем болеть за тебя», – говорится в сообщении пресс-службы клуба в инстаграме.

Напомним, что трансфер обошелся «Спартаку» в 12 миллионов евро. Контракт с красно-белыми будет рассчитан на пять лет. Футболист прибудет в Россию 4 сентября.