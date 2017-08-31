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«Гремио» пожелал много забитых голов Роше в «Спартаке»

31 августа 2017, 08:06
20

Бразильский клуб «Гремио» попрощался со своим нападающим Педро Рошой, который перешел в «Спартак».

«Сегодня мы говорим до свидания, но не прощай королю Минейрау. Желаем Педро удачи в новой команде и много голов. Спасибо за все, мы будем болеть за тебя», – говорится в сообщении пресс-службы клуба в инстаграме.

Напомним, что трансфер обошелся «Спартаку» в 12 миллионов евро. Контракт с красно-белыми будет рассчитан на пять лет. Футболист прибудет в Россию 4 сентября.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Гремио Спартак
Комментарии (20)
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Dgad
1504161666
В "спартаку" извините но что не тема то одни ошибки, что за люди у вас работают уважаемый Бомбардир???
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tambovchanin
1504162098
больно уж белый для спартака не порядок!!)
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VVM1964
1504162606
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ . СКОРЕЙШЕЙ АДАПТАЦИИ В КОМАНДЕ , КРАСИВОЙ И РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ ИГРЫ .
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Диктор
1504164788
Присоединяюсь к пожеланиям.
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STAFOR13
1504166601
стоит 1.5 а продали в 11 раз дороже... главное что бы заиграл... большой риск покупать такого игрока за 12 млн, Лео Жаба из Терека 2 млн всего стоил, играет в молодёжных сборных Бразилии, да и в нашем чемпионате неплохо проявляет себя, а этот игрок не вызывался в сборные, значит талант его под вопросом, удачи ему, может покажет игру про которую забудут эти 12 млн
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Приус
1504166912
Пришел еще один нап, желаю ему яркой и результативной игры. А где-то в Тарасовке, почёсывая задубевшую от лавки задницу, загрустил Давыдов.
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SPARTAK M222222222
1504167372
Фелипе интересно тоже возьмут?А защитники ведь нам нах не нужны пиздэц!!!!!
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Max Bobr
1504167708
Такое ощущение, что издеваются
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Сибирь за Спартак
1504167977
Нынче наш Спартак обтрансферился и оселекционерился.
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OfaZavr
1504169044
Ну что ж удачи! Играй душой и сердцем!
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