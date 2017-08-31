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Эдер присоединился к «Локомотиву»

31 августа 2017, 07:17
17

Новичок «Локомотива» португальский нападающий Эдер прибыл в расположение своей команды, которая проводит сбор в Бад Кляйнкирххайме. Футболист приступит к тренировочному процессу с командой в четверг.

– Знал ли что-то о «Локомотиве» до перехода?

– Со мной в «Лилле» играл Марко Баша, который достаточно долго выступал за «Локомотив». Он рассказал много хорошего о клубе, России и Москве. Позже мой агент сообщил, что есть вариант с «Локомотивом». Я был очень рад, что появилась такая возможность.

– Какие эмоции сейчас испытываешь?

– Я очень счастлив. Сделаю все возможное для клуба. Постараюсь забить как можно больше голов, чтобы команда побеждала в каждом матче. С нетерпением жду первую тренировку и хочу как можно скорее познакомиться с одноклубниками.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Эдер
Комментарии (17)
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63_Camapa_63
1504153171
Вот и уголь для поровоза купили .
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Обер-КанцлерЪ
1504154775
А что за мужик на нижней фотке, который мяч футбольный проглотил судя по пузу ?
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zra78
1504154813
Удачи!!!
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David_Fio
1504156959
нужно будет ему перед каждым матчем говорить - представь, что это финал чемпионата европы!
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insider_retro
1504158088
Необходимо знакомится укорочено, тренироваться насыщенно и интенсивно!!... Веса лишнего нет, поджарый, в сумках трусы-носки-каска... Пора на поле и, навёртывая упущенное, выйти на показатель 12-15 голов за сезон!!..
Ответить
isa361
1504158679
сомнительное приобретение
Ответить
Nintendo8800
1504162103
чуйка есть что будет топ
Ответить
Микояновский мясокомбинат
1504163027
Теперь хрюкающим ещё больше прилетит: )))
Ответить
APchelov
1504166413
Вот это головешка. Но атлетичный. Не то, что наши дохляки
Ответить
TRITON41
1504175682
Как будто из шахты вылез
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