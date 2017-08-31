Источник: «Ливерпуль» подписал Окслэда-Чэмберлена в качестве замены Милнеру

Работник Sky Sports Кавех Солхеол сообщил подробности трансфера Алекса Окслэда-Чэмберлена из «Арсенала» в «Ливерпуль». Сделка оценивается в 40 миллионов евро.

«Алекс Окслэд-Чэмберлен болел за «Ливерпуль» в детстве. Клуб видит в нем замену Джеймсу Милнеру», – написал журналист в своем твиттере.

Ранее «Бомбардир» опубликовал шуточную переписку партнеров по сборной Англии из твиттер-аккаунта «Скучный Джеймс Милнер». Также известно, что для перехода в мерсисайдский клуб 24-летний Окслэд-Чэмберлен пожертвовал зарплатой.