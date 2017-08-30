Милнер – Окслэду-Чэмберлену: «Когда я переходил в «Ливерпуль», мне тоже обещали место в центре поля»

Ранее «Бомбардир» писал о договоренности «Ливерпуля» по трансферу полузащитника «Арсенала» Алекса Окслэда-Чэмберлена. Сумма сделки оценивается в 40 миллионов евро.

В фейковом твиттер-аккаунте «Скучный Джеймс Милнер» появилась шуточная переписка партнеров по сборной Англии.

– Привет, Алекс. Поздравляю с переходом в «Ливерпуль».

– Привет, Джеймс. Большое спасибо, друг. Не могу дождаться момента, когда трансфер будет оформлен.

– Нет проблем, Алекс. Забавно, ведь когда я переходил в «Ливерпуль», мне тоже обещали место в центре поля.

– И что в этом смешного?

– То, что с того момента я стал левым защитником.

(нет ответа)

– Алекс?

– Ты тут?

Милнер перешел в мерсисайдский клуб в июле 2015 года из «Манчестер Сити» в статусе свободного агента.