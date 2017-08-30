Милнер – Окслэду-Чэмберлену: «Когда я переходил в «Ливерпуль», мне тоже обещали место в центре поля»

Ранее «Бомбардир» писал о договоренности «Ливерпуля» по трансферу полузащитника «Арсенала» Алекса Окслэда-Чэмберлена. Сумма сделки оценивается в 40 миллионов евро.
В фейковом твиттер-аккаунте «Скучный Джеймс Милнер» появилась шуточная переписка партнеров по сборной Англии.
– Привет, Алекс. Поздравляю с переходом в «Ливерпуль».
– Привет, Джеймс. Большое спасибо, друг. Не могу дождаться момента, когда трансфер будет оформлен.
– Нет проблем, Алекс. Забавно, ведь когда я переходил в «Ливерпуль», мне тоже обещали место в центре поля.
– И что в этом смешного?
– То, что с того момента я стал левым защитником.
(нет ответа)
– Алекс?
– Ты тут?
Милнер перешел в мерсисайдский клуб в июле 2015 года из «Манчестер Сити» в статусе свободного агента.
Источник: Twitter