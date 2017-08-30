Источник: Окслэд-Чэмберлен перешел в «Ливерпуль» за 40 миллионов

Футбольное агентство Colossal Sports MGT сообщило о переходе своего клиента Алекса Окслэда-Чэмберлена из «Арсенала» в «Ливерпуль».

«Сделка завершена!» – подписан пост фирмы в твиттере.

Полузащитник перешел в «Арсенал» в августе 2011 года из «Саутгемптона» за 13,8 миллионов евро. На счету англичанина 20 голов и 38 результативных передач в 198-ти матчах за команду Арсена Венгера. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона.

По информации журналиста BBC Дэвида Орнстейна, сумма трансфера составила 40 миллионов фунтов.