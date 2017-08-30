«Боруссия» подписала полузащитника «Аякса» Зиеша за 15 миллионов

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш продолжит карьеру в чемпионате Германии. Ресурс Hespress сообщил о договоренности между амстердамским клубом и «Боруссией» о трансфере хавбека за 15 миллионов евро.

Сообщается, что 24-летний марокканец уже подписал контракт. «Шмели» объявят о переходе завтра.

Зиеш является воспитанником «Херенвена» и выступал за взрослую команду клуба с июля 2012 года по август 2014, после чего перешел в «Твенте» за 3,5 миллиона евро. В августе 2016 «Аякс» выкупил права на футболиста за 11 миллионов. В дебютном сезоне за столичную команду он забил 12 голов и отдал 20 результативных передач в 46-ти встречах всех соревнований.