«Ювентус» арендовал Хеведеса у «Шальке»

«Ювентус» объявил о подписании арендного контракта с защитником «Шальке» Бенедиктом Хеведесом. «Бьянконери» заключили с 29-летним немцем соглашение на один год с правом выкупа.

Хеведес выступал за клуб из Гельзенкирхена на протяжении всей 10-летней карьеры. Защитник провел в составе команды 402 матча, забив 35 голов и отдав 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.

В составе сборной Германии защитник выиграл чемпионат мира-2014.

Напомним, в июле команду Массимилиано Аллегри покинул защитник Леонардо Бонуччи.