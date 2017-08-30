Агент: «Летом на Лыцсова выходили клубы РФПЛ, но «Бенфика» захотела много денег»

Футбольный агент Игорь Тимофеев, представляющий интересы защитника «Бенфики» Виталия Лысцова, заявил, что этим летом ряд клубов РФПЛ хотели приобрести его клиента.

Напомним, 22-летний россиянин является воспитанником «Локомотива». Московскому клубу игрок принадлежал с 2012 по 2014 год.

– Из России этим летом на вас выходили?

– Выходили, но Виталий принадлежит «Бенфике». Назывались слишком неадекватные суммы для молодого игрока. Но это «Бенфика», у них по-другому не бывает.

– «Бенфика» хотела много денег?

– Если говорить проще, то да.

– Это были команды-лидеры РФПЛ?

– Сейчас они в лидерах. Не знаю, что будет потом, но сейчас – да. «Локомотив»? Нет, они не обращались.