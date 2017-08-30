Божович: «Кроме игры со «Спартаком», в остальных матчах «Арсенал» показывал хороший футбол»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович заявил, что пауза, возникшая в связи с играми национальных сборных, будет полезна для его команды. В первую очередь, с точки зрения восстановления психологического баланса игроков.

После восьми туров «Арсенал» занимает 13-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, записав на свой счет семь очков. В матче девятого тура туляки проведут выездной матч против «Ростова». Игра состоится в воскресенье, 10 сентября.

– Из-за игр сборных наступает пауза в чемпионате. Насколько «Арсеналу» на руку такой перерыв?

– На нас в принципе это никак не отразится, в ближайшие дни мы начинаем активно тренироваться. Хотя пауза, конечно, лишней не будет. Нам необходимо восстановиться, прежде всего, психологически. Последние игры для нас были достаточно тяжелыми. Во многих матчах мы смело могли рассчитывать на большее, но, к сожалению, удача оказалась не на нашей стороне. Кроме игры со «Спартаком», во всех остальных матчах мы показывали хороший, качественный футбол.

– Вы сыграли хорошо на выезде в матче с «Ахматом», но затем проигрываете «Амкару», который занимает последнее место. Как Вы это можете объяснить?

– Я сам задаю себе этот вопрос. С «Амкаром» мы проиграли неожиданно. Нам удалось создать много голевых моментов, но реализация подвела. C «Рубином» мы должны были брать очки, и все к этому шло, с «Локомотивом» тоже были хорошие моменты, с «Уралом» потеряли очки не по делу. Но самое обидное поражение, я считаю, от «Тосно». Нам нужно было их «выносить» во всех трех играх, у нас мог быть совершенно другой результат. Главное – делать вовремя работу над ошибками.

– Чего не хватает «Арсеналу» для того, чтобы добиться результата?

– Не хватает сыгранности. У нас есть новые игроки, такие как Альварес, которые поздно присоединились к команде. Ждали, пока он форму наберет, да и вообще было много игроков, неготовых полностью к сезону.

Сейчас мы подписали игрока сборной Замбии Эванса Кангва, который приехал не в очень хорошем состоянии. Однако уныния у меня нет никакого. У меня имеются причины для оптимизма – игра у нас есть, и она качественная.