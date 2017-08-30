Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Попов может перейти в «Рубин»

30 августа 2017, 06:28
22

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов может продолжить карьеру в составе «Рубина».

«Казанцы очень заинтересованы в том, чтобы болгарин пополнил состав их команды. Дело в том, что до окончания трансферного периода многие нынешние игроки казанцев могут покинуть команду. Руководство клуба из столицы Татарстана рассчитывает, что Попов сможет заменить этих игроков», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Попов перешел в «Спартак» в июне 2015 года из «Кубани». Всего за красно-белых болгарский полузащитник провел 60 матчей в различных турнирах, забил восемь мячей и отдал 12 результативных передач.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Трансферы Спартак Рубин Попов Ивелин
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Кинстифа
1504066406
давно его надо продавать было. как и Таски + Комбаров + Мельгарехо... Надо чистить состав..
Ответить
Сибирь за Спартак
1504067816
Все правильно, игрок хороший, но никак не попадает в схему, на один хороший матч в среднем приходится 5-7 серых.
Ответить
oyabun
1504071062
Нет, можно половину команды продать, это давно назревает, многие откровенно слабы. Но кто играть то будет, если никого взамен не купили? Сейчас играть надо тем что имеется. И в данный момент продать Попова - верх глупости.
Ответить
VVM1964
1504074651
" ЧТО БЫ ПРОДАТЬ ЧТО ТО НЕ НУЖНОЕ , НАДО СНАЧАЛА КУПИТЬ ЧТО ТО НУЖНОЕ "
Ответить
ijgjr
1504075073
зачем это перед Лигой делать
Ответить
серега кашин
1504075438
и останутся они не с чем
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1504076810
перед ЛЧ терять игрока, зачем?
Ответить
Игорь В
1504077522
Туда ему и дорога. Пик Попова был в Кубани и чуть-чуть в Пищевике
Ответить
XaXatyn
1504077875
Спартак походу с ума сошел совсем , мало такого что не кого не покупают , так еще и продавать придумали !
Ответить
Chernyi Lis
1504109742
на хрен он нужен..руководство хреново знает игроков или просто тупит!
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
11
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
3
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
14
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
2
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
1
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
12
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
14
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
8
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
39
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
7
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+