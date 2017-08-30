Попов может перейти в «Рубин»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов может продолжить карьеру в составе «Рубина».

«Казанцы очень заинтересованы в том, чтобы болгарин пополнил состав их команды. Дело в том, что до окончания трансферного периода многие нынешние игроки казанцев могут покинуть команду. Руководство клуба из столицы Татарстана рассчитывает, что Попов сможет заменить этих игроков», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Попов перешел в «Спартак» в июне 2015 года из «Кубани». Всего за красно-белых болгарский полузащитник провел 60 матчей в различных турнирах, забил восемь мячей и отдал 12 результативных передач.