Селихов – о вызове в сборную России: «Эмоции зашкаливают, очень рад, что получил вызов»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов поделился эмоциями от первого в карьере вызова в сборную России, а также выразил мнение по поводу соперников команды в Кубке России и групповом раунде Лиги чемпионов.

Напомним, в 1/16 финала Кубка страны красно-белые встретятся с «Кубанью». В самом престижном европейском клубном турнире подопечным Массимо Карреры предстоит противостоять «Севилье», «Ливерпулю» и «Марибору».

«Впечатления от сборной самые приятные, эмоции зашкаливают, очень рад, что получил вызов. То, что тренер жестко общался на тренировке, нормально, это рабочие вопросы. Раньше мыслей о сборной не возникало, я просто делал свое дело. Партнеры по «Спартаку» поздравили, подбодрили, а Массимо Каррера ничего особенного не сказал.

В Кубке России «Спартаку» выпала «Кубань»? Будем ждать этого матча и играть на победу. Что касается соперников по группе Лиги чемпионов, то они хорошие, со всеми можно играть на равных», – сказал Селихов.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Селихов провел пять встреч.