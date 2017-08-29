Самедов не видит провала в игре «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов считает, что для его команды еще не все потеряно в чемпионской гонке в этом сезоне. По словам футболиста, красно-белым будет достаточно одержать две-три победы для того, чтобы изменить турнирное положение.

«В футболе такое бывает. Мы совершали ошибки, за которые следовало наказание. Поэтому и потеряли очки во встрече с «Динамо», ведя 2:0, затем на последних минутах проиграли ЦСКА и позволили случиться недоразумению в последнем матче с «Локомотивом». Но впереди много матчей, и надо постараться исправить турнирное положение.

Во всяком случае, какого-то провала в игре «Спартака» я не вижу. Во всех трех матчах, которые я вспомнил, мы контролировали ситуацию. Хотя не скрою, что такие поражения особенно неприятны.

Переживают все — и тренеры, и футболисты. Но это абсолютно нормально, мы же живые люди! На нашем месте точно так же переживал бы кто угодно. Другое дело, что на рабочем процессе это никак не сказывается. К тому же Каррера – открытый человек и очень сильный мотиватор.

Нет ли ощущения, что шансы побороться за золото потеряны? Мне кажется, что сейчас надо думать о другом – как поскорее вернуться на победный путь. Две-три победы подряд помогут «Спартаку» многое изменить, прежде всего почувствовать уверенность. И тогда, уверен, все снова будет хорошо», – считает Самедов.

«Спартак» после восьми туров идут на девятой строчке турнирной таблицы российской Премьер-лиги, имея на своем счету девять очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 11 баллов.