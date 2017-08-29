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Самедов не видит провала в игре «Спартака»

29 августа 2017, 10:54
7

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов считает, что для его команды еще не все потеряно в чемпионской гонке в этом сезоне. По словам футболиста, красно-белым будет достаточно одержать две-три победы для того, чтобы изменить турнирное положение.

«В футболе такое бывает. Мы совершали ошибки, за которые следовало наказание. Поэтому и потеряли очки во встрече с «Динамо», ведя 2:0, затем на последних минутах проиграли ЦСКА и позволили случиться недоразумению в последнем матче с «Локомотивом». Но впереди много матчей, и надо постараться исправить турнирное положение.

Во всяком случае, какого-то провала в игре «Спартака» я не вижу. Во всех трех матчах, которые я вспомнил, мы контролировали ситуацию. Хотя не скрою, что такие поражения особенно неприятны.

Переживают все — и тренеры, и футболисты. Но это абсолютно нормально, мы же живые люди! На нашем месте точно так же переживал бы кто угодно. Другое дело, что на рабочем процессе это никак не сказывается. К тому же Каррера – открытый человек и очень сильный мотиватор.

Нет ли ощущения, что шансы побороться за золото потеряны? Мне кажется, что сейчас надо думать о другом – как поскорее вернуться на победный путь. Две-три победы подряд помогут «Спартаку» многое изменить, прежде всего почувствовать уверенность. И тогда, уверен, все снова будет хорошо», – считает Самедов.

«Спартак» после восьми туров идут на девятой строчке турнирной таблицы российской Премьер-лиги, имея на своем счету девять очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 11 баллов.

Источник: Коммерсант
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр
Комментарии (7)
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Диктор
1503994137
Так соберитесь.
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oyabun
1503996262
То есть всё у вас хорошо, да, Александр? Идем по Чемпионскому графику? Только он такой своеобразный, чтобы сбить с толку соперников. Они щас расслабятся и тут мы как вдарим!..
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stream15
1503997221
Зато сплошные провалы у Самедова.
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апоголлл
1503998607
провалы бывают у всех,никто не отрицает.но вот вопрос,почему,вы ,профессионалы ,оказались не готовы к сезону,ПОЧЕМУ?
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vladimir-7
1503999230
Спартак, якобы, дает фору всем командам.
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Опорник84
1504006147
Кто-то сука сглазил!
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OfaZavr
1504014788
Ну дак сделайте для начала эти 2-3 победы!
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