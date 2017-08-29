Шевченко: «Думаю, у Ярмоленко в «Боруссии» все получится»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказал мнение о переходе нападающего Андрея Ярмоленко из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию».

Напомним, что трансфер 27-летнего украинца обошелся немецкому клубу в 25 миллионов евро.

«Я поздравляю Андрея и желаю ему успехов в новом клубе. Это серьезный шаг в его карьере, новый уровень. Думаю, у него все получится.

Считаю, что это большой плюс для всего украинского футбола. Для него самого, для сборной Украины и для молодых игроков киевского «Динамо», у которых теперь будет больше шансов себя проявить», – приводит слова Шевченко zbirna.com.