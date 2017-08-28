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  • Билеты на матч ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» стоят от 1500 рублей

Билеты на матч ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» стоят от 1500 рублей

28 августа 2017, 20:27
15

ЦСКА опубликовал билетную программу на домашние матчи Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», «Базелем» и «Бенфикой».

Как сообщается на официальном сайте армейцев, продажа будет осуществляться в три этапа. На первом этапе будут продаваться пакеты на три матча для владельцев абонементов по специальной цене со скидкой. На втором этапе будут продаваться пакеты для всех желающих, а на третьем — разовые билеты на отдельные игры.

Стоит отметить, что самый дешевый билет на игру с «МЮ» стоит 1500 рублей. Самый дорогой – 40 тысяч.

Источник: ПФК ЦСКА
Лига чемпионов ЦСКА Манчестер Юнайтед
Комментарии (15)
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ADmira1
1503941657
40 тысяч... Целая зарплата. Хороша страна моя родная.
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Эд1970
1503942186
Гинер отбивает бабки за стадион,вот на РФПЛ мог бы и снизить цену по примеру Зенита и сразу посещаемость вырастет.Хотя я понимаю что Зенит не испытывает финансовых проблем,но все же в результате снижения ценны вырастет посещаемость а следовательно и прибыль.
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3a zenit
1503944156
да купят все билеты,для Москвы это копейки.
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VeniaminS
1503954487
Круто!!!
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FERZZ
1503984766
Отлично, порвем Манчестер!!!
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САНЁК17
1504204365
Кому 40 т не жалко, а кому живой игру смотреть хочется
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