Билеты на матч ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» стоят от 1500 рублей

ЦСКА опубликовал билетную программу на домашние матчи Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», «Базелем» и «Бенфикой».

Как сообщается на официальном сайте армейцев, продажа будет осуществляться в три этапа. На первом этапе будут продаваться пакеты на три матча для владельцев абонементов по специальной цене со скидкой. На втором этапе будут продаваться пакеты для всех желающих, а на третьем — разовые билеты на отдельные игры.

Стоит отметить, что самый дешевый билет на игру с «МЮ» стоит 1500 рублей. Самый дорогой – 40 тысяч.