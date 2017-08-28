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Кузяев: «Выступать в сборной России было моей мечтой»

28 августа 2017, 20:01
7

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился впечатлениями от первой тренировки в составе сборной России.

Напомним, что 24-летний хавбек был вызван в национальную команду на товарищеский матч с московским «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки».

«Я очень рад был вызову, только положительные впечатления сейчас. Со всеми ребята здесь познакомился. Атмосфера в коллективе прекрасная. Выступать в сборной России было моей мечтой. Был ли я уверен, что меня когда-то вызовут? Нет, тяжело быть уверенным. Наперед нельзя что-то узнать.

Не знаю, почему получился такой взлет. Ни с чем конкретно связать это не могу. Так получилось, что удалось забить. «Зенит» — более атакующая команда. Может, это поспособствовало. Не знаю пока, на какой позиции меня будут использовать в сборной. Куда поставят, там и буду играть. Больше хочется в центре полузащиты. Очень рад, что удается поработать с Черчесовым. Глобальных разговоров с ним пока не было.

Узнают ли меня? Ну так, редко пока. Иногда люди подходят сфотографироваться. Очень приятно, что сейчас такая посещаемость на матчах «Зенита». Надеюсь, что это продолжится. Не знаю, насколько тяжело закрепиться в сборной. Большинство ребят в первый раз, все хотят себя проявить. Есть целая неделя и контрольная игра с «Динамо». Там все попытаются показать себя», – сказал Кузяев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Кузяев Далер
Комментарии (7)
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perm 242
1503940560
надеюсь не "зазвездится" в ближайшее время ...
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directorpg
1503940609
Успехов в сборной на благо России
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Обер-КанцлерЪ
1503941005
Продолжай так же играть и прогрессировать, Далер, и скоро станешь игроком основы Сборной России! Приятно, что у такого таланта мечта - играть в нашей национальной команде. Надеюсь, что на ЧМ-2018 вся Сборная будет состоять из таких же мастеров, как и ты !
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3a zenit
1503944233
молодец парень,видно как жилы рвёт на поле через не могу.
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insider_retro
1503946093
У Далера прёт сезон.... Не у многих так складывается - активность, голы и востребованность!!... Удачи парню!!... Хоть сборная и мультяшная, но вызов настоящий!!... Подтверди свои притязания!!..
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Путник 13
1503948596
Талантливый парень ..удачи..
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ARSENAL TULA
1503960737
Игрок с перспективой ,которые нужны сборной.Удачи в сборной
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