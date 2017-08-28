Кузяев: «Выступать в сборной России было моей мечтой»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился впечатлениями от первой тренировки в составе сборной России.

Напомним, что 24-летний хавбек был вызван в национальную команду на товарищеский матч с московским «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки».

«Я очень рад был вызову, только положительные впечатления сейчас. Со всеми ребята здесь познакомился. Атмосфера в коллективе прекрасная. Выступать в сборной России было моей мечтой. Был ли я уверен, что меня когда-то вызовут? Нет, тяжело быть уверенным. Наперед нельзя что-то узнать.

Не знаю, почему получился такой взлет. Ни с чем конкретно связать это не могу. Так получилось, что удалось забить. «Зенит» — более атакующая команда. Может, это поспособствовало. Не знаю пока, на какой позиции меня будут использовать в сборной. Куда поставят, там и буду играть. Больше хочется в центре полузащиты. Очень рад, что удается поработать с Черчесовым. Глобальных разговоров с ним пока не было.

Узнают ли меня? Ну так, редко пока. Иногда люди подходят сфотографироваться. Очень приятно, что сейчас такая посещаемость на матчах «Зенита». Надеюсь, что это продолжится. Не знаю, насколько тяжело закрепиться в сборной. Большинство ребят в первый раз, все хотят себя проявить. Есть целая неделя и контрольная игра с «Динамо». Там все попытаются показать себя», – сказал Кузяев.