Смолов вышел в лидеры по забитым мячам «Краснодара» за всю историю клуба

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов вышел на первое место в истории клуба по количеству забитых мячей. В поединке восьмого тура РФПЛ против «Динамо» (2:0) 27-летний игрок отметился дублем, записав на свой счет в общей сложности 51-й гол за «быков» и обогнав по этому показателю форварда Вандерсона (50 мячей), который ныне защищает цвета «Динамо».

Помимо этого, Смолов вышел на третье место в истории черно-зеленых по системе «гол+пас»: во встрече с бело-голубыми он довел число своих результативных баллов до 62-х.