Ярмоленко опроверг свой скорый переход в «Боруссию»

Полузащитник украинского «Динамо» Андрей Ярмоленко не подтвердил появившуюся информацию о том, что он якобы переходит в дортмундскую «Боруссию». Футболист обещает поделиться подробностями 28 августа, сообщает Tribuna.com.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел за «Динамо» в УПЛ пять матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

– Появились слухи, что Вы переходите в «Боруссию».

– Не верьте.

– Вы остаетесь в «Динамо»?

– Да. Мне сейчас не очень удобно разговаривать, позвоните завтра.