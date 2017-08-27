Ярмоленко опроверг свой скорый переход в «Боруссию»

Полузащитник украинского «Динамо» Андрей Ярмоленко не подтвердил появившуюся информацию о том, что он якобы переходит в дортмундскую «Боруссию». Футболист обещает поделиться подробностями 28 августа, сообщает Tribuna.com.
В нынешнем сезоне Ярмоленко провел за «Динамо» в УПЛ пять матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
– Появились слухи, что Вы переходите в «Боруссию».
– Не верьте.
– Вы остаетесь в «Динамо»?
– Да. Мне сейчас не очень удобно разговаривать, позвоните завтра.
Источник: Бомбардир.ру