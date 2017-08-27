Набиуллин: «Зенит» предлагал перейти. Про «Спартак» ничего не могу сказать»

Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин прокомментировал информацию, что может покинуть команду. Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему футболисту со стороны «Зенита» и «Спартака».

«Зенит»? Предложение поступало. Однако я никому не говорил в клубе, что хочу покинуть «Рубин». Насчет «Спартака» ничего не могу сказать. Ко мне точно никто не обращался.

Приятно, что мной интересуются. Постоянное нахождение в центре внимания добавляет стимула работать дальше. Я для этого стараюсь выкладываться в каждом матче. Мне было неприятно, когда все мои друзья стали скидывать не мои слова, мол, я не хочу играть в «Рубине». Это неправда», – заявил футболист.

В нынешнем сезоне Набиуллин провел в чемпионате России семь матчей, в которых забил один гол.