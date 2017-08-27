Оганесян: «От Мхитаряна отказались ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив»

Президент московского «Арарата» Валерий Оганесян отметил, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян мог оказаться в одном из столичных клубов. Как было отмечено, ни один из московских клубов не поверили в перспективность игрока.

«Первый раз я увидел Мхитаряна в чемпионате Армении, когда ему было 18 лет. Предложил его Гинеру, а тот направил к Бабаеву. Я говорил, что Мхитарян будет сильнее Дзагоева. Услышал ответ: «Вряд ли». Тогда я пошел в другие команды, но и там мне отказали. Это были «Спартак» и «Локомотив».

Позже Мхитарян мог оказаться в звездном «Анжи». Мне, как агенту, предложили такую сумму, что у меня мгновенно начала подниматься температура. Самому Генриху предлагали 5 миллионов подъемных, 6 миллионов в год. 25 давали «Шахтеру», 15 – академии футбола Армении за то, что воспитали. Мне предложили 4 миллиона евро, хотя к тому моменту я еще даже рот не открыл. Просто за то, что я там присутствовал. За то, чтобы сказал: «Генрих, пошли в «Анжи». Я его всеми способами упрашивал и сделал все, что можно, но Генрих сказал, что хочет в Европу», – рассказал Оганесян.