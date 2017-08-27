Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Оганесян: «От Мхитаряна отказались ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив»

Оганесян: «От Мхитаряна отказались ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив»

27 августа 2017, 07:59
13

Президент московского «Арарата» Валерий Оганесян отметил, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян мог оказаться в одном из столичных клубов. Как было отмечено, ни один из московских клубов не поверили в перспективность игрока.

«Первый раз я увидел Мхитаряна в чемпионате Армении, когда ему было 18 лет. Предложил его Гинеру, а тот направил к Бабаеву. Я говорил, что Мхитарян будет сильнее Дзагоева. Услышал ответ: «Вряд ли». Тогда я пошел в другие команды, но и там мне отказали. Это были «Спартак» и «Локомотив».

Позже Мхитарян мог оказаться в звездном «Анжи». Мне, как агенту, предложили такую сумму, что у меня мгновенно начала подниматься температура. Самому Генриху предлагали 5 миллионов подъемных, 6 миллионов в год. 25 давали «Шахтеру», 15 – академии футбола Армении за то, что воспитали. Мне предложили 4 миллиона евро, хотя к тому моменту я еще даже рот не открыл. Просто за то, что я там присутствовал. За то, чтобы сказал: «Генрих, пошли в «Анжи». Я его всеми способами упрашивал и сделал все, что можно, но Генрих сказал, что хочет в Европу», – рассказал Оганесян.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Мхитарян Генрих
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
С@НЁК.
1503810208
Генрих красава не повёлся на бабки,не загубил карьеру!
Ответить
levon_man
1503810316
правильно поступил. Что ему делать в болотном чемпионате
Ответить
серега кашин
1503811108
кажется армяшка заврался, этоо анжи взял за меньшие деньги
Ответить
David_Fio
1503812323
Красава, Гера!
Ответить
Artemka69
1503814713
Да какая теперь разница!!!
Ответить
SPARTAK M222222222
1503829230
Может быть и не вырос в ЦСКА, Спартаке и Локомотиве в игрока такого уровня.
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1503832993
думаю,что правду пишут..(помню что то было похожее). А Генрих умным оказался!!!!!!
Ответить
Decorhome
1503931929
Интересная история
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
10
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
3
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
13
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
2
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
7
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
13
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
8
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
39
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+