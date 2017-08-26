«Монако» рассматривает форварда «Лестера» как альтернативу Диего Косте и Белотти

Журналист Sky Sports Кавех Солхекол сообщил об интересе «Монако» к нападающему «Лестера» Исламу Слимани.

29-летний алжирец пополнил состав «лис» в августе 2016 года, перейдя из лиссабонского «Спортинга» за 30 миллионов евро. В дебютном сезоне форвард забил девять голов и отдал пять результативных передач в 31-м матче всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов.

Согласно источнику, чемпионы Франции по-прежнему интересуются форвардом «Челси» Диего Костой и Андреа Белотти из «Торино». Во вторник «Бомбардир» писал о том, что «монегаски» готовы заплатить за итальянца 100 миллионов евро.