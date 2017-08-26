Болельщик «Боруссии» написал стоимость Дембеле вместо фамилии на футболке

Вчера «Барселона» объявила о покупке нападающего Усмане Дембеле у «Боруссии». Сумма трансфера составила 105 миллионов евро, размер отступных – 400.

Немецкий журналист Давид Шафер опубликовал в твиттере фотографию болельщика в футболке Дембеле. Вместо фамилии 20-летнего француза указан один из вариантов суммы его перехода в каталонский клуб.

Напомним, в каталонском клубе Дембеле будет играть по 11-м номером. С июля 2013 года по август номер принадлежал Неймару, который перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.