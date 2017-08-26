Молодежное первенство. ЦСКА поделил очки с «Ахматом»

ЦСКА на своем поле разошелся миром с «Ахматом» во встрече восьмого тура молодежного первенства.

Счет открыли армейцы на 55-й минуте благодаря голу Хетага Хосонова. Спустя 19 минут Абдурахман Ахильгов восстановил равновесие.

Отметим, что в конце поединка в составе красно-синих был удален Александр Волков.

Россия. Молодежное первенство, 8-й тур

ЦСКА (мол.) – Ахмат (мол.) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Хосонов, 55; 1:1 – Ахильгов, 74.

Удаление: Волков, 84 – нет.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства