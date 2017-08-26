Булыкин считает, что «Зенит» без проблем должен выходить в плей-офф Лиги Европы

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы «Зенита» на победу в группе Лиги Европы как положительные. По его словам, российская команда не должна испытать каких-то проблем с решением этой задачи.

Напомним, что в группе L соперниками «Зенита» стали испанский «Реал Сосьедад», норвежский «Русенборг» и македонский «Вардар».

— Что скажете о группе, в которую попал петербургский «Зенит»?

— Вполне проходимая группа. Особенно учитывая состав «Зенита», мастерство игроков питерской команды и бюджет клуба. Думаю, «Зенит» без проблем должен выходить в плей-офф.

— Сложности, с которыми «Зенит» столкнулся в поединках с голландским «Утрехтом», свидетельствуют о силе этого соперника или скорее о не самой лучшей форме питерской команды?

— Думаю, «Зенит» пока еще не нашел свою лучшую игру, хотя результат уже есть, да и Кокорин регулярно забивает. Очевидно, что большинство игроков «Зенита» еще не показывают тот высокий уровень мастерства, которым они обладают. Команде просто нужно дать время, чтобы она предстала во всей красе. Будем надеяться, что тот красивый футбол, которого все ждут от «Зенита», скоро появится.