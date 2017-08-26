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  • Синицин: «Зачем в концовке «Црвена Звезда» превращала футбол в цирк?»

Синицин: «Зачем в концовке «Црвена Звезда» превращала футбол в цирк?»

26 августа 2017, 09:06
20

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын считает, что в противостоянии с «Црвеной Звездой» в рамках четвертого квалификационного раунда Лиги Европы его команде не повезло. По словам футболиста, удача буквально отвернулась от представителей России.

Напомним, что «Краснодар» не смог пробиться в групповой этап турнира, уступив по сумме двух встреч сербскому клубу. В первом матче «быки» были сильнее 3:2, а в ответной встрече в Белграде уступили 1:2. Резонанс также вызвал незасчитанный гол в матче, который проходил в Краснодаре.

– По-вашему, удача улыбнулась «Црвене Звезде»?

– Скорее отвернулась от нас.

– Вы сказали, что в концовке хозяева тянули время. Это сильно раздражало?

– Мне кажется, неприятно было на это все смотреть зрителям. Понятно, что цена ошибки в таких матчах очень высока. Но зачем в концовке «Црвена Звезда» превращала футбол в цирк? Это не красит сербов.

– Но ведь, как вы справедливо заметили, на кону стоял выход в групповой турнир Лиги Европы.

– Считаю, все было в руках судьи. Он мог предотвращать эти ситуации…

– Какие именно?

– Когда люди в наглую откидывали мяч, затягивали время, превращали все в какой-то балаган. Арбитр же мог все это пресечь. Было бы меньше пауз, возможно, мы смогли бы спасти игру. Но это опять же рассуждения в сослагательном наклонении.

– «Краснодар» сейчас многие критикуют и даже говорят об игровом кризисе. Так ли это?

– Не знаю. Посмотрим. Давайте отыграем матч с «Динамо», а потом уже выдохнем и сделаем определенные выводы. Пока рано говорить о кризисе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Краснодар Црвена Звезда Синицын Андрей
Комментарии (20)
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Psih86
1503728205
Что Спарток , что Звизда одного поле ягода!
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Paladius
1503729448
Если бы судья не назначил левый пенальти в ворота звезды шансов у Краснодара вообще не было бы. Так что на судью не нужно гнать! С той игрой, которую Вы показали, даже на ничью не наиграли. Нужно было играть весь матч, а не последние 10 минут после пенальти. А цирк в концовках устраивает любая команда, которая не хочет пропустить, хотя сербы и португальцы этим часто злоупотребляют! В этом вся суть системы учета голов забитых на чужом поле, зрелищность игры уходит на второй план, а зрители должны смотреть цирк! Хотя по голам счёт равный 4-4 бились бы команды до победы с общим счетом и цирка не было бы и футбол интереснее и зрелищнее!
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ItalianFootball
1503731699
Тебе б, товарищ Синицин , с ручным эспандером поработать, а не жалобы выпаливать.
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BarStep
1503732220
Вроде как не мальчик уже в футболе... Стратегию на двухраундовый поединок вырабатывает тренерский штаб, и если что-то не срослось в первом мачте - выправляют во втором... Вывод: значит что-то не впорядке в вашем королевстве...
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порт
1503732506
Так вот оказывается в чём причина не внятной игры Краснодара, клоуны им мешали. Ай-яй-яй.
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prtcs
1503734290
Плохому танцору всегда яйца мешают.
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ijgjr
1503735289
Чушь то не надо пороть спасибо скажи судье и добавил что бы вы разгильдяи что нибудь зделали - а тянуть какя же команда не будет это ведь не товаришский матч и вы бы так делали и все делают - тренеру задай вопрос зачем он выпускат Смолово который стоко времени не играл и на такую игру - у вас и без него нормально получалось
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Serjoga
1503735904
Ну начнем с начала! В первом матче разгильдяйство, на одной ноге решили выиграть матч! Выиграли, но с трудом! Не повезло-судьи прошляпили чистый гол! А ответная игра-это цирк, и не только со стороны сербов. Что-то Синицын промолчал про свои 2 "пенки"! Акинфеев хоть начал признавать свои ошибки, а Синицин "пиняет" на судью и на сербов! Хотя судья и так чем мог-тем и помог-поставил левый пеналь (отдал долг за не засчитанный гол в Краснодаре). Остается Шалимов! Он, конечно, лучше знает, кого ставить в стартовом составе, но согласитесь, друзья, что это не тот матч был, где нужно было выпускать Смолова с первых минут и давать ему игровое время набирать форму! Он не готов еще к таким матчам! А Мамаев? Неужели нужно было ждать до 70-й минуты, чтобы понять, что Мамаев "никакой" в этом матче? Как ниже кто-то написал (только я более конкретно скажу): просто КАКОЙ-ТО БАРДАК в краснодарском королевстве! Да и с такой игрой нечего делать было в групповом этапе ЛЕ. Опозорились один раз-посудачат и забудут, а то бы всю осень позорились!
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бесёнок
1503736257
сами вы клоуны из Шалимовского шапито
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Обер-КанцлерЪ
1503751707
Обычная недооценка соперника. Не удалось шапками закидать, обосрались, как Зырянов говорил, а теперь ищут виноватых.
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