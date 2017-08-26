Синицин: «Зачем в концовке «Црвена Звезда» превращала футбол в цирк?»

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын считает, что в противостоянии с «Црвеной Звездой» в рамках четвертого квалификационного раунда Лиги Европы его команде не повезло. По словам футболиста, удача буквально отвернулась от представителей России.

Напомним, что «Краснодар» не смог пробиться в групповой этап турнира, уступив по сумме двух встреч сербскому клубу. В первом матче «быки» были сильнее 3:2, а в ответной встрече в Белграде уступили 1:2. Резонанс также вызвал незасчитанный гол в матче, который проходил в Краснодаре.

– По-вашему, удача улыбнулась «Црвене Звезде»?

– Скорее отвернулась от нас.

– Вы сказали, что в концовке хозяева тянули время. Это сильно раздражало?

– Мне кажется, неприятно было на это все смотреть зрителям. Понятно, что цена ошибки в таких матчах очень высока. Но зачем в концовке «Црвена Звезда» превращала футбол в цирк? Это не красит сербов.

– Но ведь, как вы справедливо заметили, на кону стоял выход в групповой турнир Лиги Европы.

– Считаю, все было в руках судьи. Он мог предотвращать эти ситуации…

– Какие именно?

– Когда люди в наглую откидывали мяч, затягивали время, превращали все в какой-то балаган. Арбитр же мог все это пресечь. Было бы меньше пауз, возможно, мы смогли бы спасти игру. Но это опять же рассуждения в сослагательном наклонении.

– «Краснодар» сейчас многие критикуют и даже говорят об игровом кризисе. Так ли это?

– Не знаю. Посмотрим. Давайте отыграем матч с «Динамо», а потом уже выдохнем и сделаем определенные выводы. Пока рано говорить о кризисе.