Синицин: «Зачем в концовке «Црвена Звезда» превращала футбол в цирк?»

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын считает, что в противостоянии с «Црвеной Звездой» в рамках четвертого квалификационного раунда Лиги Европы его команде не повезло. По словам футболиста, удача буквально отвернулась от представителей России.
Напомним, что «Краснодар» не смог пробиться в групповой этап турнира, уступив по сумме двух встреч сербскому клубу. В первом матче «быки» были сильнее 3:2, а в ответной встрече в Белграде уступили 1:2. Резонанс также вызвал незасчитанный гол в матче, который проходил в Краснодаре.
– По-вашему, удача улыбнулась «Црвене Звезде»?
– Скорее отвернулась от нас.
– Вы сказали, что в концовке хозяева тянули время. Это сильно раздражало?
– Мне кажется, неприятно было на это все смотреть зрителям. Понятно, что цена ошибки в таких матчах очень высока. Но зачем в концовке «Црвена Звезда» превращала футбол в цирк? Это не красит сербов.
– Но ведь, как вы справедливо заметили, на кону стоял выход в групповой турнир Лиги Европы.
– Считаю, все было в руках судьи. Он мог предотвращать эти ситуации…
– Какие именно?
– Когда люди в наглую откидывали мяч, затягивали время, превращали все в какой-то балаган. Арбитр же мог все это пресечь. Было бы меньше пауз, возможно, мы смогли бы спасти игру. Но это опять же рассуждения в сослагательном наклонении.
– «Краснодар» сейчас многие критикуют и даже говорят об игровом кризисе. Так ли это?
– Не знаю. Посмотрим. Давайте отыграем матч с «Динамо», а потом уже выдохнем и сделаем определенные выводы. Пока рано говорить о кризисе.