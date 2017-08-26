Семин: «Слабых команд на групповом этапе быть не может»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал оценку итогам жеребьевки группового этапа Лиги Европы. По его словам, к любому сопернику нужно подходить с тщательной подготовкой.

«Ко всем командам нужно тщательно готовиться, чтобы добиться результата. Если это обладатели кубков своих стран, то слабых команд быть не может», – сказал Семин.

Напомним, что «Локомотиву» по итогам жеребьевки группового этапа Лиги Европы предстоит встретиться с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Злином».