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Запасные и болельщики «Галатасарая» проведут матч чемпионата в масках с лицом Гомиса

25 августа 2017, 20:42
2

Турецкий ресурс Fanat1k сообщил о том, что запасные «Галатасарая» выйдут на матч чемпионата Турции против «Сивасспора» в масках с лицом нападающего Бафетимби Гомиса. Такой же жест совершат зрители «Тюрк Телеком Арены» в Стамбуле.

По данным источника, таким образом одноклубники и болельщики поддержат 32-летнего француза после расистских оскорблений в мобильном приложении Vine. В частности, пользователь платформы назвал футболиста обезьяной.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: fanatik.com.tr
Турция. Суперлига Галатасарай Гомис Бафетимби
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