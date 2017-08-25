Запасные и болельщики «Галатасарая» проведут матч чемпионата в масках с лицом Гомиса

Турецкий ресурс Fanat1k сообщил о том, что запасные «Галатасарая» выйдут на матч чемпионата Турции против «Сивасспора» в масках с лицом нападающего Бафетимби Гомиса. Такой же жест совершат зрители «Тюрк Телеком Арены» в Стамбуле.

По данным источника, таким образом одноклубники и болельщики поддержат 32-летнего француза после расистских оскорблений в мобильном приложении Vine. В частности, пользователь платформы назвал футболиста обезьяной.