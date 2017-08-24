Федун: «До первой игры шансы у всех равны. С «Ливерпулем» поборемся»

Президент «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, московский клуб попал в группу Е, где сыграет против «Ливерпуля», «Севильи» и «Марибора».

«Достаточно ровная группа. Выделяется только одна команда – «Ливерпуль». С двумя остальными соперниками можно играть. Да и с «Ливерпулем» тоже поборемся. Как говорится, до первой игры шансы у всех равны», – сказал Федун.

ЦСКА и «Спартак» узнали соперников по Лиге чемпионов. Шансы есть?