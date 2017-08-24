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    Федун: «До первой игры шансы у всех равны. С «Ливерпулем» поборемся»

    Президент «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

    Напомним, московский клуб попал в группу Е, где сыграет против «Ливерпуля», «Севильи» и «Марибора».

    «Достаточно ровная группа. Выделяется только одна команда – «Ливерпуль». С двумя остальными соперниками можно играть. Да и с «Ливерпулем» тоже поборемся. Как говорится, до первой игры шансы у всех равны», – сказал Федун.

    ЦСКА и «Спартак» узнали соперников по Лиге чемпионов. Шансы есть?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2017 20:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +664

      Небесная 25 августа 2017, 00:00

      Языком бы не трепал, а подкинул свежаков в команду. Кто бороться будет? На одном Промесе далеко не уедешь.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 24 августа 2017, 22:51

      чем он бороться собрался? че то качественных покупок не наблюдается...

      1
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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 24 августа 2017, 22:07

      Зря Севилью не уважает...

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 августа 2017, 22:00

      Федун,ты бестыжий 3,14здун, уже прошла жеребьёвка, а ты не укрепил клуб мало мальским приличным игроком....

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 августа 2017, 20:46

      Поборешься ты как же с таким трансферным окном.

      4
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Диктор 24 августа 2017, 20:55

      Как двусмысленно звучит "трансферное окно" в твоём предложении)))

      1
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