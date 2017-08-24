«Анжи» подписал контракт с форвардом Прудниковым

«Анжи» объявил о подписании контракта с форвардом Александром Прудниковым. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Форвард дважды являлся футболистом нашей команды. Александр выступал во многих клубах России, а также играл за пражскую «Спарту».

Новичок «Анжи» имеет в наличии игры в составе юношеской и молодежной сборных России (18 матчей, 12 голов).

Прудников является серебряным призером Чемпионата России в составе московского «Спартака» и чемпионом Европы среди юношей до 17 лет», – говорится в заявлении «Анжи».

Форвард минувший сезон доигрывал в составе дагестанского клуба, за который в 10 матчах в чемпионате России забил три гола и отдал одну результативную передачу.