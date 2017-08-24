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    «Анжи» подписал контракт с форвардом Прудниковым

    «Анжи» объявил о подписании контракта с форвардом Александром Прудниковым. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

    «Форвард дважды являлся футболистом нашей команды. Александр выступал во многих клубах России, а также играл за пражскую «Спарту».

    Новичок «Анжи» имеет в наличии игры в составе юношеской и молодежной сборных России (18 матчей, 12 голов).

    Прудников является серебряным призером Чемпионата России в составе московского «Спартака» и чемпионом Европы среди юношей до 17 лет», – говорится в заявлении «Анжи».

    Форвард минувший сезон доигрывал в составе дагестанского клуба, за который в 10 матчах в чемпионате России забил три гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: ФК «Анжи»

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    24.08.2017 18:46
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