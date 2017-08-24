Витиньо хочет сыграть по группе в Лиге чемпионов с «Барселоной» и «Реалом»

Форвард ЦСКА Витиньо отметил, что хотел бы по группе в Лиге чемпионов сыграть с европейскими грандами. Футболист выделил «Барселону» и «Реал».

«С кем хочу сыграть по группе в Лиге чемпионов? Мне без разницы, по большому счету. Хочу играть с лучшими. «Барселона», «Реал»… В Лиге чемпионов нет слабых.

Буду ли смотреть жеребьевку? Пока не знаю. Может, вообще не посмотрю, потому что буду тренироваться или отдыхать. Если наткнусь, то гляну. Я же в любом случае узнаю, кто нам выпал», – заявил Витиньо

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет сегодня в Швейцарии и начнется в 19:00 по московскому времени.