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    Витиньо хочет сыграть по группе в Лиге чемпионов с «Барселоной» и «Реалом»

    Форвард ЦСКА Витиньо отметил, что хотел бы по группе в Лиге чемпионов сыграть с европейскими грандами. Футболист выделил «Барселону» и «Реал».

    «С кем хочу сыграть по группе в Лиге чемпионов? Мне без разницы, по большому счету. Хочу играть с лучшими. «Барселона», «Реал»… В Лиге чемпионов нет слабых.

    Буду ли смотреть жеребьевку? Пока не знаю. Может, вообще не посмотрю, потому что буду тренироваться или отдыхать. Если наткнусь, то гляну. Я же в любом случае узнаю, кто нам выпал», – заявил Витиньо

    Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет сегодня в Швейцарии и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.08.2017 16:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +68

      ribo93 24 августа 2017, 18:16

      Спартак,Севилья,Наполи,Селтик
      Реал,Порту,Бешикташ,ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 24 августа 2017, 18:13

      Правил УЕФА НЕ ЗНАЕШЬ??? ДВА ИСПАНСКИХ В ОДНОЙ ГРУППЕ НЕ МОГУТ!!!

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 > Parham 25 августа 2017, 14:18

      Он то наверно не знает об этом )))))

      0
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar > Parham 25 августа 2017, 20:50

      попасться в группе с Барсой/Реалом, выйти в плей-офф и сыграть с Барсой/Реалом не?

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 24 августа 2017, 17:39

      и вылететь в полную калитку

      1
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      Рейтинг: +3951

      Kollljan 24 августа 2017, 17:26

      Ого! Борзый пацан!

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 24 августа 2017, 17:25

      о себе думает..чтоб его заметили))

      3
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      Рейтинг: +634

      вотсоР. 24 августа 2017, 17:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А чем интересно Витинья очко смазывает,салом или гуталином???

      -4
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      Рейтинг: +114

      werty 24 августа 2017, 16:52

      Ты может и хочешь, но Акинфеев вряд ли

      2
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 24 августа 2017, 16:49

      Кержаков тоже хотел в полуфинале ЧМ2014 играть. Все знают что было потом.

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 24 августа 2017, 16:24

      Выбери одну,две не попадут )

      2
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      Рейтинг: +106

      kos999 24 августа 2017, 16:19

      потом посмотрим счёт на табло.

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