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  • Витиньо хочет сыграть по группе в Лиге чемпионов с «Барселоной» и «Реалом»

Витиньо хочет сыграть по группе в Лиге чемпионов с «Барселоной» и «Реалом»

24 августа 2017, 16:12
12

Форвард ЦСКА Витиньо отметил, что хотел бы по группе в Лиге чемпионов сыграть с европейскими грандами. Футболист выделил «Барселону» и «Реал».

«С кем хочу сыграть по группе в Лиге чемпионов? Мне без разницы, по большому счету. Хочу играть с лучшими. «Барселона», «Реал»… В Лиге чемпионов нет слабых.

Буду ли смотреть жеребьевку? Пока не знаю. Может, вообще не посмотрю, потому что буду тренироваться или отдыхать. Если наткнусь, то гляну. Я же в любом случае узнаю, кто нам выпал», – заявил Витиньо

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет сегодня в Швейцарии и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Испания. Примера ЦСКА Реал Барселона Витиньо
Комментарии (12)
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kos999
1503580776
потом посмотрим счёт на табло.
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сапёр75
1503581041
Выбери одну,две не попадут )
Ответить
DeutschlandUberAlles
1503582558
Кержаков тоже хотел в полуфинале ЧМ2014 играть. Все знают что было потом.
Ответить
werty
1503582769
Ты может и хочешь, но Акинфеев вряд ли
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вотсоР.
1503584022
А чем интересно Витинья очко смазывает,салом или гуталином???
Ответить
Chernyi Lis
1503584700
о себе думает..чтоб его заметили))
Ответить
Kollljan
1503584784
Ого! Борзый пацан!
Ответить
серега кашин
1503585592
и вылететь в полную калитку
Ответить
Parham
1503587613
Правил УЕФА НЕ ЗНАЕШЬ??? ДВА ИСПАНСКИХ В ОДНОЙ ГРУППЕ НЕ МОГУТ!!!
Ответить
ribo93
1503587786
Спартак,Севилья,Наполи,Селтик Реал,Порту,Бешикташ,ЦСКА
Ответить
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