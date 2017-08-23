Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ригони: «Перейти в «Зенит» уговаривал лично Манчини»

    Новоиспеченный футболист санкт-петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони дал первое небольшое интервью в качестве игрока сине-бело-голубых. В частности, аргентинец рассказал, кто уговаривал его переехать в Россию.

    «Очень доволен своим пребыванием в «Зените». Первая тренировка прошла хорошо, для меня это был очень хороший день. Рад присоединиться к своим друзьям-аргентинцам. Когда начинались переговоры с «Индепендьенте», разговаривал с Роберто Манчини, он уговаривал меня приехать сюда, и я рад быть здесь.

    Моя главная задача – тренироваться каждый день и проявлять себя на поле. Как только узнал об интересе «Зенита», начал следить за матчами и результатами команды. Видел, что это сильный клуб, и надеюсь, что в этом сезоне он таким и останется», – заявил южноамериканец.

    Ригони стал пятым аргентинцем в «Зените».

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.08.2017 16:37
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 23 августа 2017, 16:59

      Это все хорошо, но вы Утрехт то главное пройдите!)

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11