Ригони: «Перейти в «Зенит» уговаривал лично Манчини»

Новоиспеченный футболист санкт-петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони дал первое небольшое интервью в качестве игрока сине-бело-голубых. В частности, аргентинец рассказал, кто уговаривал его переехать в Россию.

«Очень доволен своим пребыванием в «Зените». Первая тренировка прошла хорошо, для меня это был очень хороший день. Рад присоединиться к своим друзьям-аргентинцам. Когда начинались переговоры с «Индепендьенте», разговаривал с Роберто Манчини, он уговаривал меня приехать сюда, и я рад быть здесь.

Моя главная задача – тренироваться каждый день и проявлять себя на поле. Как только узнал об интересе «Зенита», начал следить за матчами и результатами команды. Видел, что это сильный клуб, и надеюсь, что в этом сезоне он таким и останется», – заявил южноамериканец.

Ригони стал пятым аргентинцем в «Зените».