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    Руни принял решение завершить карьеру в сборной Англии

    Нападающий английского «Эвертона» Уэйн Руни проинформировал общественность, что больше не будет выступать за сборную своей страны. Главный тренер «трех львов» Гарет Саутгейт вызвал форварда на ближайший сбор, но от футболиста последовал следующий ответ.

    «Приятно было услышать звонок от главного тренера сборной. Я ценю такой подход. Однако, долго подумав, я решил прекратить выступления на международном уровне. Семья, тренерский штаб «Эвертона» поддержали меня.

    Выходить на поле в футболке сборной всегда было чем-то особенным. Спасибо всем, кто работал с нами там. Теперь пришла пора мне уйти», – заявил футболист.

    Руни выступал за сборную Англии с 2003 года и успел провести 119 матчей и забить 53 гола.

    Источник: BBC

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    23.08.2017 15:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +331

      NapaS 23 августа 2017, 18:51

      так полностью и не раскрылся, а жаль.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      dak180990 23 августа 2017, 18:22

      Прощай легенда

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 августа 2017, 17:04

      надолго останется как бомбардир англии последних времен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 23 августа 2017, 16:44

      Сам ушёл! Пусть молодые играют.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 23 августа 2017, 16:40

      Рановато будет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 23 августа 2017, 16:40

      Красавчик, надеюсь сосредоточится на Эвертоне и еще пару лет попортит кровь грандам)))

      2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 23 августа 2017, 15:51

      Давно было пора.

      0
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