Руни принял решение завершить карьеру в сборной Англии

Нападающий английского «Эвертона» Уэйн Руни проинформировал общественность, что больше не будет выступать за сборную своей страны. Главный тренер «трех львов» Гарет Саутгейт вызвал форварда на ближайший сбор, но от футболиста последовал следующий ответ.

«Приятно было услышать звонок от главного тренера сборной. Я ценю такой подход. Однако, долго подумав, я решил прекратить выступления на международном уровне. Семья, тренерский штаб «Эвертона» поддержали меня.

Выходить на поле в футболке сборной всегда было чем-то особенным. Спасибо всем, кто работал с нами там. Теперь пришла пора мне уйти», – заявил футболист.

Руни выступал за сборную Англии с 2003 года и успел провести 119 матчей и забить 53 гола.