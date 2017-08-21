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    Божович: «В России шикарные стадионы; играя на них, человек чувствует себя очень хорошо»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился мнением о российских стадионах, назвав их шикарными. Сербский специалист считает, что Россия готова к проведению мирового первенства 2018 года.

    «Трудно сказать, как изменился уровень чемпионата России за время моего отсутствия. Могу лишь сказать, что стадионы шикарные. Чуть-чуть удивляет. Думаю, Россия готова к проведению к чемпионату мира. Очень хорошо себя чувствует человек, когда играет на таких стадионах», – сказал Божович в эфире программы «8-16» на телеканале «Наш футбол».

    Напомним, Божович возглавил «Арсенал» перед началом нынешнего сезона. Ранее в РФПЛ он руководил такими клубами как «Амкар», «Москва», «Динамо», «Ростов» и «Локомотив». Последним местом его работы была «Црвена Звезда».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2017 23:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +106

      kos999 22 августа 2017, 17:32

      что? во всей стране максимум хороших стадионов 20-30 и то много....

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 августа 2017, 10:05

      была бы еще и игра красивая и интересная...

      0
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      Рейтинг: +17750

      paracetamol 22 августа 2017, 09:42

      Божич подтянет Тулу к середнякам. Его команда!

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 22 августа 2017, 08:00

      после ЧМ-18 станут шикарными торговыми центрами...

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 22 августа 2017, 06:37

      Ага а где то и крыша протекает и прочее

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 22 августа 2017, 05:34

      А после ЧМ-2018 будут шикарние-шикарных???

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