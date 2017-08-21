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  • Божович: «В России шикарные стадионы; играя на них, человек чувствует себя очень хорошо»

Божович: «В России шикарные стадионы; играя на них, человек чувствует себя очень хорошо»

21 августа 2017, 23:31
6

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился мнением о российских стадионах, назвав их шикарными. Сербский специалист считает, что Россия готова к проведению мирового первенства 2018 года.

«Трудно сказать, как изменился уровень чемпионата России за время моего отсутствия. Могу лишь сказать, что стадионы шикарные. Чуть-чуть удивляет. Думаю, Россия готова к проведению к чемпионату мира. Очень хорошо себя чувствует человек, когда играет на таких стадионах», – сказал Божович в эфире программы «8-16» на телеканале «Наш футбол».

Напомним, Божович возглавил «Арсенал» перед началом нынешнего сезона. Ранее в РФПЛ он руководил такими клубами как «Амкар», «Москва», «Динамо», «Ростов» и «Локомотив». Последним местом его работы была «Црвена Звезда».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Божович Миодраг
Комментарии (6)
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Parham
1503369254
А после ЧМ-2018 будут шикарние-шикарных???
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EcioAuditore
1503373076
Ага а где то и крыша протекает и прочее
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bolela_16
1503378053
после ЧМ-18 станут шикарными торговыми центрами...
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paracetamol
1503384144
Божич подтянет Тулу к середнякам. Его команда!
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пряник929
1503385550
была бы еще и игра красивая и интересная...
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kos999
1503412344
что? во всей стране максимум хороших стадионов 20-30 и то много....
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