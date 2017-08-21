Божович: «В России шикарные стадионы; играя на них, человек чувствует себя очень хорошо»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился мнением о российских стадионах, назвав их шикарными. Сербский специалист считает, что Россия готова к проведению мирового первенства 2018 года.

«Трудно сказать, как изменился уровень чемпионата России за время моего отсутствия. Могу лишь сказать, что стадионы шикарные. Чуть-чуть удивляет. Думаю, Россия готова к проведению к чемпионату мира. Очень хорошо себя чувствует человек, когда играет на таких стадионах», – сказал Божович в эфире программы «8-16» на телеканале «Наш футбол».

Напомним, Божович возглавил «Арсенал» перед началом нынешнего сезона. Ранее в РФПЛ он руководил такими клубами как «Амкар», «Москва», «Динамо», «Ростов» и «Локомотив». Последним местом его работы была «Црвена Звезда».